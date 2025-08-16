ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ: ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ನೆರವು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದ ಕನಿಷ್ಠ 1,760 ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯನ್ನರು ಸಾವು
ವರದಿ: ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನ್ಯೂಸ್
ಮೇ ಅಂತ್ಯದಿಂದ ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಸಹಾಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕನಿಷ್ಠ 1,760 ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯನ್ನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿದೆ.
ಮೇ ಅಂತ್ಯದಿಂದ ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯ ನೆರವು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕನಿಷ್ಠ 1,760 ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯನ್ನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಶುಕ್ರವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆಳವಾದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ನಡುವೆಯೂ ಇಸ್ರೇಲಿ ಪಡೆಗಳು ನಾಗರಿಕರ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸುತ್ತಲೇ ಇವೆ.
ಗಾಜಾ ಮಾನವೀಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ವಿತರಣಾ ಸ್ಥಳಗಳ ಬಳಿ 994 ಜನರು ಮತ್ತು ನೆರವು ವಾಹನಗಳ ಸಾಗಣೆ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ 766 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕಚೇರಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನವರನ್ನು ಇಸ್ರೇಲಿ ಪಡೆಗಳು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 1 ರಂದು ವರದಿಯಾದ 1,373 ಸಾವುಗಳಿಗಿಂತ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಶುಕ್ರವಾರ ಇಸ್ರೇಲಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 23 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗಾಜಾ ನಾಗರಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 12 ಜನರು ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು.
ಗಾಜಾ ನಗರ ಮತ್ತು ಹತ್ತಿರದ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಇಸ್ರೇಲ್ ಹೊಸ ದಾಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಂತೆಯೇ ಈ ಹಿಂಸಾಚಾರ ನಡೆದಿದೆ. ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಖಂಡನೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಾಯುದಾಳಿಗಳು ತೀವ್ರಗೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ನಿವಾಸಿಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಮಾಸ್ "ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ" ನೆಲದ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಎಂದು ಕರೆದದ್ದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದೆ.
ಐದು ತಿಂಗಳ ದಿಗ್ಬಂಧನವು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಸಹಾಯವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿರುವ ಗಾಜಾದಾದ್ಯಂತ ಬರಗಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೆಂಬಲಿತ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಚ್ 2 ರಂದು ದಿಗ್ಬಂಧನ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ, ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಮತ್ತು ಹಸಿವಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾವುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ.
ಗುರುವಾರ ಗಾಜಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯವು ಹಸಿವಿನಿಂದ ಇನ್ನೂ ನಾಲ್ಕು ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದು, 106 ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 239 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲಿ ದಾಳಿಯಿಂದ 54 ಸಾವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7 ರಿಂದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 61,776 ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ - ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು.
ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ನಿಜವಾದ ಸಾವುನೋವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, 154,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಅವಶೇಷಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂತುಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ.