ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದವರ ಸಂಖ್ಯೆ 197ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ
ವರದಿ: ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನ್ಯೂಸ್
ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಇತರ ನೆರವು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವಿಪತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಇಂದು 500,000 ಜನರು ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಗಾಜಾದಂತಹ ಬರಗಾಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಮಾನದಿಂದ ಹನಿ ಹಾಕುವುದು ಸರಿಯಾದ ಪರಿಹಾರವಲ್ಲ ಎಂದು WFP ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಸಿಂಡಿ ಮೆಕ್ಕೇನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದವರ ಸಂಖ್ಯೆ 197 ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ, ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾವುಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಲಿಯಾದವರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಸಿವಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಹದಗೆಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಳವಳ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು ಬಂದಿವೆ.
ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಆಹಾರ ಭದ್ರತಾ ಹಂತದ ವರ್ಗೀಕರಣ (ಐಪಿಸಿ) ಗಾಜಾದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲದ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿರುವ ವಿಪತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.
ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯ ನೆರವು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 6,000 ಟ್ರಕ್ ಲೋಡ್ಗಳಷ್ಟು ಸರಬರಾಜುಗಳು ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿವೆ. ಕಳೆದ ವಾರ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಗಾಜಾಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ವಿಮಾನದಿಂದ ಬೀಳಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿತು, ಆದರೆ ನೆರವು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈ ಕ್ರಮವು ಅಸಮರ್ಪಕ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿವೆ.
ಈ ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಇಡೀ ಗಾಜಾ ಪಟ್ಟಿಯಾದ್ಯಂತ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ವರದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಿರೋಸ್ಲಾವ್ ಜೆಂಕಾ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಮತ್ತಷ್ಟು ನೋವು ಮತ್ತು ಜೀವಹಾನಿಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಮಾನವೀಯ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ರವಾನಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಜೆನ್ಕಾ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.