ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದ ತುರ್ತು ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾದ ನಂತರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಿದೆ
ವರದಿ: ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನ್ಯೂಸ್
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ 300 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ಬಲಿತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಭೀಕರ ಪ್ರವಾಹದ ನಂತರ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ದೇಶವಾದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ತುರ್ತು ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾದ ನಂತರ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಪುನರಾರಂಭಗೊಂಡಿವೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಪ್ರವಾಹದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ, ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾದ ಕಾರಣ ರಕ್ಷಣಾ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಏಜೆನ್ಸಿ ರಾಯಿಟರ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿಕೂಲ ಹವಾಮಾನ ಕಡಿಮೆಯಾದ ನಂತರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಪುನರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ತೀವ್ರ ಪ್ರವಾಹದ ಸಾವುನೋವುಗಳು ಭೀಕರವಾಗಿದ್ದು, ವಾಯುವ್ಯ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಭಾರತ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಶ್ಮೀರ ಮತ್ತು ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ದಿನಗಟ್ಟಲೆ ಸುರಿದ ಹಠಾತ್ ಪ್ರವಾಹ ಮತ್ತು ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯ ನಂತರ 300 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾವು ಮತ್ತು ವಿನಾಶವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುತ್ತಾ, ಪೋಪ್ ಲಿಯೋ XIV ಅವರು ಕ್ಯಾಸ್ಟೆಲ್ ಗ್ಯಾಂಡೋಲ್ಫೊದ ಪಿಯಾಝಾ ಡೆಲ್ಲಾ ಲಿಬರ್ಟಾದಿಂದ ಭಾನುವಾರದ ಏಂಜೆಲಸ್ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ, "ಬಲಿಪಶುಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮತ್ತು ಈ ವಿಪತ್ತಿನ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ" ಸ್ಮರಿಸಿದರು.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ಶುಕ್ರವಾರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಭಾರೀ ಮಳೆಯು ಹಲವಾರು ಉತ್ತರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಗಳನ್ನು ಬಲಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ವಿನಾಶವನ್ನು ಹರಡಿದೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಹಠಾತ್ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಠಾತ್ ಪ್ರವಾಹ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಬಂಡೆಗಳು ಕುಸಿದು ಮನೆಗಳು, ಕಟ್ಟಡಗಳು, ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳು ಕೊಚ್ಚಿಹೋಗಿವೆ. 200 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಾವುಗಳೊಂದಿಗೆ, ಜಿಲ್ಲೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದೆ.
ಆಹಾರ, ಔಷಧ, ಕಂಬಳಿಗಳು, ಶಿಬಿರಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್ ಜನರೇಟರ್ ಮತ್ತು ನೀರು ತೆಗೆಯುವ ಪಂಪ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
"ಈಗ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು, ಸೇತುವೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪೀಡಿತ ಜನರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವುದು ನಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಬಿದ್ ವಜೀರ್ ರಾಯಿಟರ್ಸ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ದೇಶದ ಮಾಹಿತಿ ಸಚಿವ ಅತ್ತೌಲ್ಲಾ ತರಾರ್ ಅವರು ಸಂತ್ರಸ್ತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.