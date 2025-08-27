ಭಾರತ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಪ್ರವಾಹ ಉಂಟಾಗಿದೆ
ವರದಿ: ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನ್ಯೂಸ್
ಭಾರತದ ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯವೊಂದರ ಬಳಿಯ ಯಾತ್ರಾ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಭೂಕುಸಿತದಲ್ಲಿ ಡಜನ್ಗಟ್ಟಲೆ ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 36 ಜನರು ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದು, ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯ ವೈಷ್ಣೋದೇವಿ ಬಳಿ, ಜನಪ್ರಿಯ ಯಾತ್ರಾ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹದ ನೀರು ಭೂಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿ, ಮೂವತ್ತಮೂರು ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು. ದೋಡಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನದಿಗಳು ದಡಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಜಲಾವೃತಗೊಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಇತರ ಮೂವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು.
ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಪಂಜಾಬ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 200 ಮಕ್ಕಳು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಶಾಲೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶವು ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬುಧವಾರದ ವೇಳೆಗೆ ಕೆಲವು ನದಿಗಳ ನೀರು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರೂ, ಅನೇಕ ನದಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನೆರೆಯ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕೂಡ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿದ್ದು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪಂಜಾಬ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ 167,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಸುಮಾರು 40,000 ಜನರನ್ನು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು.
ಅಧಿಕೃತ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜೂನ್ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಆರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ 800 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಳೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಭಾರತವು ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರವಾಹ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅಪಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ತರುವಾಯ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ತನ್ನ ಗಡಿಯೊಳಗಿನ ಮೂರು ನದಿಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿತು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಕರೆದಿದೆ.