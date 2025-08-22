ಗಾಜಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕ್ಷಾಮ ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಐಪಿಸಿ ಹೇಳಿದೆ
ವರದಿ: ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನ್ಯೂಸ್
ಸಮಗ್ರ ಆಹಾರ ಭದ್ರತಾ ಹಂತದ ವರ್ಗೀಕರಣವು ಗಾಜಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕ್ಷಾಮವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಅದರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಹಂತ 5 ಕ್ಕೆ ಏರಿಸುತ್ತದೆ - ಇದು ಅದರ ತೀವ್ರ ಆಹಾರ ಅಭದ್ರತಾ ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಟ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಗುರುವಾರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಐಪಿಸಿ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 500,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ದುರಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 1.07 ಮಿಲಿಯನ್ ನಿವಾಸಿಗಳು, ಅಥವಾ ಗಾಜಾದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ 54% ರಷ್ಟು ಜನರು ತುರ್ತು ಮಟ್ಟದ ಆಹಾರ ಅಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನು ಹಂತ 4 ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ದೀರ್ ಅಲ್-ಬಲಾಹ್ ಮತ್ತು ಖಾನ್ ಯೂನಿಸ್ಗಳಿಗೆ ಬರಗಾಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಹರಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಐಪಿಸಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ತೀವ್ರ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, 2026 ರ ಮಧ್ಯಭಾಗದ ವೇಳೆಗೆ 5 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ 132,000 ಮಕ್ಕಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪುವ ಅಪಾಯವಿದೆ.
ವರದಿಯು 55,500 ಗರ್ಭಿಣಿ ಮತ್ತು ಹಾಲುಣಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ತುರ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಅಗತ್ಯವಿರುವಂತೆ ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಐಪಿಸಿ ಕ್ಷಾಮವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲು.
ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಘರ್ಷ, ಸಾಮೂಹಿಕ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮತ್ತು ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಮಾನವೀಯ ಪ್ರವೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಅಂಶಗಳೇ ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿದೆ. ಇಸ್ರೇಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ವರದಿಯನ್ನು ಪಕ್ಷಪಾತ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಲ್ಲ ಎಂದು ಕರೆದು, ಈ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ಗುಂಪುಗಳು ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳು ಅಗಾಧವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡುತ್ತವೆ.