ಕಾಂಗೋ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಗಣರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಗುಂಪು ಖಂಡಿಸುತ್ತದೆ
ವರದಿ: ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನ್ಯೂಸ್
ಕಾಂಗೋ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಗಣರಾಜ್ಯದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ M23 ಬಂಡಾಯ ಗುಂಪು ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಹತ್ಯಾಕಾಂಡ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಎನ್ಜಿಒ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ವಾಚ್ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
ಕಾಂಗೋ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಗಣರಾಜ್ಯದ ಪೂರ್ವ ರುತ್ಶುರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರುವಾಂಡನ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಬಂಡುಕೋರರು ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಹತ್ಯಾಕಾಂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾನವೀಯ ಸಂಘಟನೆಯೊಂದು ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
ಬುಧವಾರ ಪ್ರಕಟವಾದ ವರದಿಯಲ್ಲಿ, ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕುರಿತು ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ವಕಾಲತ್ತು ನಡೆಸುವ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಎನ್ಜಿಒ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ವಾಚ್, ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗೋಲೀಸ್ ಬಂಡುಕೋರರಿಂದ 140 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 23 ಚಳುವಳಿ, M23 ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಇದು ರುವಾಂಡಾ ಬೆಂಬಲಿತ ಅರೆಸೈನಿಕ ಸಂಘಟನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು 2012 ರಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಸಶಸ್ತ್ರ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ರುತ್ಶುರು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ ಒಟ್ಟು ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆ 3,000 ಮೀರಬಹುದು ಎಂದು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕಾವಲು ವರದಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಇದು ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಹತ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ "ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಮತ್ತು ಬಂಧನಗಳು ಮತ್ತು ವಿಚಾರಣೆಗಳಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಲು" UN ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿ, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ವಾಚ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು "UN ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ತಜ್ಞರನ್ನು" M23 ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿಸಲು ರುವಾಂಡಾಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದೆ.
ಈ ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, M23 ಕಾಂಗೋಲೀಸ್ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದಿತು, ಸರ್ಕಾರವು ಕದನ ವಿರಾಮ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿತು. ಸರ್ಕಾರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ M23 ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.