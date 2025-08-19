ಬೊಲಿವಿಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣೆ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿಗೆ ಸಾಗಿದೆ
ವರದಿ: ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನ್ಯೂಸ್
ಬೊಲಿವಿಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣೆಯ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಧ್ಯಮವಾದಿ ಕೇಂದ್ರಿತವಾದಿ ರೊಡ್ರಿಗೋ ಪಾಜ್ ರಾಜಕೀಯ ಪಂಡಿತರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸಮೀಕ್ಷೆದಾರರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19 ರಂದು ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ರನ್ಆಫ್ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪುತ್ರ ಸೆನೆಟರ್ ರೊಡ್ರಿಗೋ ಪಾಜ್ ಬೊಲಿವಿಯನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರು ಲಿಬ್ರೆ ಪಕ್ಷದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಾರ್ಜ್ "ಟುಟೊ" ಕ್ವಿರೋಗಾ ವಿರುದ್ಧ ರನ್ಆಫ್ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ, ಶೇಕಡಾ 90 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಪಾಜ್ ಶೇಕಡಾ 32.8 ರಷ್ಟು ಮತಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರೆ, ಕ್ವಿರೋಗಾ ಶೇಕಡಾ 26.4 ರಷ್ಟು ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು.
ಬೊಲಿವಿಯಾ ಒಂದು ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಾಜ್ ಕಠಿಣ ಔಷಧ, ಅಪಶ್ರುತಿ ಮತ್ತು ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯವನ್ನು ವಿವೇಕದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬದಲಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾದ ಸಾಲ, ತೆರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ತ್ವರಿತ ಪರಿಹಾರದೊಂದಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಬೊಲಿವಿಯಾದ ವಿಶಾಲವಾದ ಲಿಥಿಯಂ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶವು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು MAS ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಸೋಷಿಯಲಿಸಂನ ಇವೊ ಮೊರೇಲ್ಸ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಸುಮಾರು ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಸಮಾಜವಾದವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮೊರೇಲ್ಸ್ ಸುಮಾರು ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ನಂತರ ಅವರು ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದರು. ಈ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ MAS ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎಡ್ವರ್ಡೊ ಡೆಲ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಲ್ಲೊ ಕೇವಲ 3.2 ಪ್ರತಿಶತ ಮತಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.