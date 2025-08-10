ಅರ್ಮೇನಿಯಾ ಮತ್ತು ಅಜೆರ್ಬೈಜಾನ್ 'ಮೈಲಿಗಲ್ಲು' ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿವೆ
ವರದಿ: ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನ್ಯೂಸ್
ಅರ್ಮೇನಿಯಾ ಮತ್ತು ಅಜೆರ್ಬೈಜಾನ್ ಶ್ವೇತಭವನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿವೆ, ಇದು ಹತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಜನರನ್ನು ಕೊಂದ ಮತ್ತು 100,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಮೇನಿಯನ್ನರನ್ನು ವಿವಾದಿತ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಕರಬಖ್ನಿಂದ ಹೊರಹಾಕಲು ಕಾರಣವಾದ ದಶಕಗಳ ಸಶಸ್ತ್ರ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ, ಅರ್ಮೇನಿಯಾ ಮತ್ತು ಅಜೆರ್ಬೈಜಾನ್ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾಗೋರ್ನೊ-ಕರಾಬಖ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಕರಬಖ್ ಪ್ರದೇಶದ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದವು.
ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಲು ಹೋರಾಡಿದವು, ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಿ ಹತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು.
2023 ರಲ್ಲಿ ಅಜೆರ್ಬೈಜಾನ್ ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಭೂಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಮರಳಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಸುಮಾರು 99 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಇರುವ 100,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಮೇನಿಯನ್ನರು ಪಲಾಯನ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು.
'ಒಂದು ಪವಾಡ'
ದಿವಂಗತ ಪೋಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅವರು ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿಯುತ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು. ನಿನ್ನೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಹೊಸ ಆರಂಭದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದರು.
"ಇದು ಬಹಳ ಸಮಯ, 35 ವರ್ಷಗಳು. ಅವರು ಹೋರಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಈಗ ಅವರು ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಅವರು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಮೇನಿಯಾ ಮತ್ತು ಅಜೆರ್ಬೈಜಾನ್ ದೇಶಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲು, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರರ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು ಬದ್ಧವಾಗಿವೆ" ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದರು.
ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಕಸಸ್ನ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದವು, ಅದು ಪ್ರಮುಖ ಸಾರಿಗೆ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ತೆರೆಯುತ್ತದೆ.
ಟ್ರಂಪ್ ಅವರನ್ನು ನೊಬೆಲ್ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಲು ಅರ್ಮೇನಿಯಾದೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅಜೆರ್ಬೈಜಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇಲ್ಹಾಮ್ ಅಲಿಯೆವ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು 'ಪವಾಡ' ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.
'ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು'
ಅರ್ಮೇನಿಯಾ ಪ್ರಧಾನಿ ನಿಕೋಲ್ ಪಶಿನ್ಯನ್ ಅವರು ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. "ಇಂದು, ನಾವು ಹಿಂದೆ ಹೊಂದಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ ಕಥೆಯನ್ನು ಬರೆಯಲು ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಅರ್ಮೇನಿಯಾ-ಅಜೆರ್ಬೈಜಾನ್ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸು, ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸು ಏಕೆಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಂತಿಯುತ ಪ್ರದೇಶ ಎಂದರೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಜಗತ್ತು. ಇದು ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಶಾಂತಿ" ಎಂದು ಅರ್ಮೇನಿಯನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.
ರೈಲು ಮಾರ್ಗ, ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಪೈಪ್ಲೈನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಗಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಯಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಈಗ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿವೆ.
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಕ್ತಸಿಕ್ತ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದ್ದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂಬತ್ತು ಡೆವಲಪರ್ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಆಸಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.