ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಪರೋಲಿನ್: ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ದುರಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಉಕ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿನ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ
ಅಲೆಸ್ಸಾಂಡ್ರೊ ಡಿ ಕ್ಯಾರೊಲಿಸ್
ಗಾಜಾ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಆರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಪವಿತ್ರ ಪೀಠಾಧಿಕಾರಿಯು ಕದನ ವಿರಾಮ, ಮಾನವೀಯ ನೆರವಿಗೆ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ಮತ್ತು ರಚನಾತ್ಮಕ ಮಾತುಕತೆಗಳ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಪ್ರಸ್ತುತ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಹೋಗಿರುವ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಯಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ವಾಸ್ತವವೆಂದರೆ, ಹತ್ಯಾಕಾಂಡಗಳ ದೈನಂದಿನ ವರದಿಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, "ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾವುದೇ ಸಂಭಾಷಣೆ ಇಲ್ಲ." ವ್ಯಾಟಿಕನ್ನ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಪಿಯೆಟ್ರೊ ಪರೋಲಿರವರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5 ರ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ರೋಮ್ನ ಬಾಂಬಿನೋ ಗೆಸು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಿಯರ್ ಜಾರ್ಜಿಯೊ ಫ್ರಾಸ್ಸಾಟಿಯವರ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದರು, ಅವರನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7ರ ಭಾನುವಾರದಂದು ವಿಶ್ವಗುರು ಲಿಯೋರವರು ಕಾರ್ಲೋ ಅಕ್ಯುಟಿಸ್ ರವರನ್ನು ಸಂತರೆಂದು ಘೋಷಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ದುರಂತವು ಸಂಭಾಷಣೆಗೆ ಕರೆ ನೀಡುತ್ತದೆ
ಪಕ್ಷಗಳು ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಮೂಲಕ ಗಾಜಾದಲ್ಲಿನ ಭಯಾನಕ ಮತ್ತು ದುರಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬ ವಿಶ್ವಗುರುಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಒತ್ತಾಯದ ಬಗ್ಗೆ, SIR ಏಜೆನ್ಸಿಯ ಇಟಾಲಿಯದ ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಡೇನಿಯಲ್ ರೋಚಿರವರು ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಪರೋಲಿನ್ ರವರನ್ನು ಕೇಳಿದರು. ನಾವು ಮೊದಲು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಇಸ್ರಯೇಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೊಂದಿಗೆ ಬಹಳ ನಿರ್ಣಾಯಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದಾಯದ ಧ್ವನಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಗ್ಗೂಡಿದ ಈ ಧ್ವನಿಯು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ.
ಚಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು
ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿದ್ದು, ಇಡೀ ಗಾಜಾದಂತೆ, ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ನೂರಾರು ಜನರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಧರ್ಮಕೇಂದ್ರವು ಅನುಭವಿಸಿದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಹೆಚ್ಚಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಬೇರೆಡೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗದ ಅನೇಕ ಅಂಗವಿಕಲರು ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕೆಂಬ ಈ ಮನವಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಪರೋಲಿನ್ ರವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಉಕ್ರೇನಿಗಾಗಿ, ವ್ಯಾಟಿಕನ್ನ ತೆರೆದ ಬಾಗಿಲುಗಳು
ಕೊನೆಯ ಚಿಂತನೆ ಯುರೋಪಿನ ಯುದ್ಧರಂಗವಾದ ಉಕ್ರೇನ್ಗಾಗಿ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಇಚ್ಛೆಯ ಒಕ್ಕೂಟದ ದೇಶಗಳು ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವ ತಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಂವಾದವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಪವಿತ್ರ ಪೀಠಾಧಿಕಾರಿಯ ನಿಲುವು" ಎಂದು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡವನ್ನು ಕೊನೆಗಾಣಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಮಾರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಮಹತ್ವದ ಇಚ್ಛೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಪರೋಲಿನ್ ರವರು ತೀರ್ಮಾನಿಸುತ್ತಾರೆ.