ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಪ್ಯಾರೋಲಿನ್: ಯುರೋಪ್ನಿಂದ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದವರೆಗೆ, ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಅಪಾಯವಿದೆ
ವ್ಯಾಲೆರಿಯೊ ಪಲೊಂಬಾರೊ
ನಾವು ಪ್ರಪಾತದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಏಕೆಂದರೆ ಭಯಾನಕವಾದ ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಪಿಯೆಟ್ರೊ ಪರೊಲಿನ್ ರವರು, ಪೋಲಿಷ್ ವಾಯುಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ ರಷ್ಯಾದ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವಾಗ "ವಿಶಾಲ ಯುದ್ಧದ ಅಪಾಯದ” ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಕಳವಳವನ್ನು ಮರೆಮಾಡಲಿಲ್ಲ.
"ಶಾಂತಿಯ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ, ಪ್ರಕೃತಿ, ಪರಿಸರ" ಎಂಬ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದ ಹೊರತಾಗಿ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ನ ಕ್ಯಾಸಿನಾ ನಾಲ್ಕನೇ ಪಿಯೊದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಪರೋಲಿನ್ ರವರು, ಇಟಲಿ ಗಣರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೆರ್ಗಿಯೊ ಮ್ಯಾಟರೆಲ್ಲಾರವರು ನಿನ್ನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ಮೊದಲ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಹಿಂದಿನಂತೆಯೇ ಇದ್ದ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಪರೋಲಿನ್ ರವರು ಗಮನಿಸಿದರು, ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಹಾದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮರುಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದಾಗಿ ವ್ಯಾಪಕ ಯುದ್ಧವೂ ಆರಂಭವಾಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆ.
ಗಾಜಾ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯ ದುರಂತ
ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿನ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ದುರಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಪರೋಲಿನ್ ರವರು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಕಥೋಲಿಕ ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಮತ್ತು ಲತೀನ್ ಪಿತೃಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಪಿಜ್ಜಬಲ್ಲಾರವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಮನವಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ರಯೇಲ್ ದಂಗೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಸಂವಾದ ಮತ್ತು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಗೆ ಅವಕಾಶ
ಪವಿತ್ರ ಪೀಠಾಧಿಕಾರಿಯು ತನ್ನ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಅವಿಶ್ರಾಂತವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ರವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
"ನಾವು ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಪರೋಲಿನ್ ರವರು ಹೇಳಿದರು. ನಮ್ಮ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಯು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ; ನಾವು ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವೆ, ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತೇವೆ - ಈ ಉಲ್ಬಣವನ್ನು ತಡೆಯಲು ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕಾದ ಸಾಧನಗಳೇ ಇವು.
ನರಮೇಧ ಎಂಬ ಪದದ ಬಳಕೆ
ನಂತರ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ರವರನ್ನು ಯುರೋಪಿನ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇಂದಿನ ನಿರ್ಣಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಲಾಯಿತು. ಇದು ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಪ್ಯಾಲಸ್ತೀನನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಕರೆ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ "ನರಮೇಧ" ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಸೋಮವಾರ ಕೆಲವು ಯಾಜಕರು ಮತ್ತು ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ದಾಖಲೆಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ.
ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ಕಳೆದ ವಾರ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಗುರು XIV ಲಿಯೋರವರು ಮತ್ತು ಇಸ್ರಯೇಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಐಸಾಕ್ ಹೆರ್ಜಾಗ್ ರವರ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಸಭೆಯ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಪರೋಲಿನ್ ರವರು, ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು "ಗಾಜಾವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.