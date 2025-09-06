'ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಪರಮಾಣು ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯ'ದ ವಿರುದ್ಧ ಪವಿತ್ರ ಪೀಠಾಧಿಕಾರಿಯು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ
ಲಿಂಡಾ ಬೋರ್ಡೋನಿ
ಪರಮಾಣು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಸಂವಾದ, ನಿಶ್ಯಸ್ತ್ರೀಕರಣ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿಗೆ ನವೀಕೃತ ಬದ್ಧತೆಗಾಗಿ ತುರ್ತಾಗಿ ಕರೆ ನೀಡುತ್ತಾ, ಮಹಾಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಗೇಬ್ರಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಸಿಯಾರವರು "ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಪರಮಾಣು ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯದ ಪುನರುಜ್ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.
ಗುರುವಾರ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಮಾಣು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ದಿನವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಲು ಮತ್ತು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ನಡೆದ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಮಗ್ರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪವಿತ್ರ ಪೀಠಾಧಿಕಾರಿಯ ಖಾಯಂ ವೀಕ್ಷಕರು, ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರದ ಮೊದಲ ಸ್ಫೋಟದಿಂದ ಎಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಿವೆ ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಒಂದು ಘಟನೆಯು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತು ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆಯ ಮೇಲೆ ದೀರ್ಘ ನೆರಳನ್ನು ಬೀರಿತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಪರಮಾಣು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮುಂದುವರಿಕೆ
1945 ರಿಂದ ನಡೆಸಲಾದ ಎರಡು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪರಮಾಣು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ನಿರಂತರ ಪರಿಣಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಹಾಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಗೇಬ್ರಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಸಿಯಾರವರು ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು, ಅವು ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರು, ಮಹಿಳೆಯರು, ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಹುಟ್ಟಲಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಸಮಾನವಾಗಿ ಹಾನಿ ಮಾಡಿವೆ ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.
ಹಲವರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಘನತೆಯು ಮೌನವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಲೇ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪರಿಹಾರವಿಲ್ಲದೆಯೂ ಇದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ವಾರ್ಷಿಕ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾ, ಮಹಾಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಗೇಬ್ರಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಸಿಯಾರವರು ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು, ಇದು ನವೀಕೃತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಕ್ಷಣವಾಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.
ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಎಂದಿಗೂ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಬೇಡಿ
ವಿಶ್ವಗುರು ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರವರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಮಹಾಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಗೇಬ್ರಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಸಿಯಾರವರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದಾಯವು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿಡುವ ಪ್ರಲೋಭನೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. “ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಶಕ್ತಿಯುತ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸವಿಡುವ ಪ್ರಲೋಭನೆಯನ್ನು ದೃಢವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಬೇಕು.
ಪರಮಾಣು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಜಾಗತಿಕ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮನವಿ
ತಮ್ಮ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತಾ, ಮಹಾಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಗೇಬ್ರಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಸಿಯಾರವರು ಪರಮಾಣು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿರುವ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ದೃಢವಾದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೋರಿದರು ಮತ್ತು ಪರಮಾಣು ಸ್ಫೋಟಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಜಾಗತಿಕ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು ನಿಜವಾದ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ಶಾಂತಿಯತ್ತ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಪವಿತ್ರ ಪೀಠಾಧಿಕಾರಿಯ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು.