ಹುಡುಕಿ

ಹುಡುಕಿ

ಹುಡುಕಿ

knಕನ್ನಡ
Papa a S.Maria Galeria in Centro Radio Vaticana Papa a S.Maria Galeria in Centro Radio Vaticana  (ANSA)
ವ್ಯಾಟಿಕನ್

ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಡಿಕ್ಯಾಸ್ಟರಿ

ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಡಿಕ್ಯಾಸ್ಟರಿಯು ಮಾನವ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮೂಲಕ ಸುವಾರ್ತಾಬೋಧನೆಯ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಡಿಕ್ಯಾಸ್ಟರಿಯನ್ನು "ಸಂಸ್ಕೃತಿ" ಮತ್ತು "ಶಿಕ್ಷಣ" ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇವುಗಳು ತಮ್ಮ ಪರಿಣತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಸಮಗ್ರ ಮತ್ತು ಸಂಘಟಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.

ಅಮೆಡಿಯೊ ಲೊಮೊನಾಕೊ

ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರಪಂಚವು ಸುವಾರ್ತೆಯ ಚೈತನ್ಯದಿಂದ ವ್ಯಾಪಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು. ಇದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಡಿಕ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಯ ಧ್ಯೇಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರೇಷಿತ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರೆಡಿಕೇಟ್ ಇವಾಂಜೆಲಿಯಂನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ, ಕ್ರೈಸ್ತ ಮಾನವಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನರ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಕ್ರೈಸ್ತ ಶಿಷ್ಯತ್ವದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ, ಅದರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ, ಒಂದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಂಯೋಜನೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ. ಡಿಕ್ಯಾಸ್ಟರಿಯು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರಚಾರ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯ ವರ್ಧನೆಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿರುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಮತ್ತು ಶಾಲೆಗಳು, ಕಥೋಲಿಕ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಭೂತ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಮತ್ತು ಈ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಣೀಕೃತ ಮಾರ್ಗಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಥವಾಗಿರುವ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಡಿಕ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಿಫೆಕ್ಟ್ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಜೋಸ್ ಟೊಲೆಂಟಿನೊ ಡಿ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪೌಲ್ ಡೆಸ್ಮಂಡ್ ಟಿಘೆರವರು ಮತ್ತು ಮಹಾಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕಾರ್ಲೊ ಮಾರಿಯಾ ಪೋಲ್ವಾನಿರವರು.

ಐತಿಹಾಸಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು
ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಡಿಕ್ಯಾಸ್ಟರಿಯು ಹಿಂದಿನ ಕಥೋಲಿಕ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಭೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಾಗಿ ವಿಶ್ವಗುರುಗಳ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಕಥೋಲಿಕ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಭೆಯ ಆರಂಭವು ಮಧ್ಯಯುಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಪ್ರೇಷಿತ ಸಂವಿಧಾನ ಇಮ್ಮೆನ್ಸಾದೊಂದಿಗೆ, ಐದನೆಯ ಸಿಕ್ಸ್ಟಸ್ ರೋಮ್ ನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಲು 1588ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಗೇಟಿಯೊ ಪ್ರೊ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೇಟ್ ಸ್ಟುಡಿ ರೊಮಾನಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. 1824ರ ಸಂವಿಧಾನದ ಕ್ವಾಡ್ ಡಿವಿನಾ ಸಪಿಯೆಂಟಿಯಾದೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವಗುರು ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಲಿಯೋರವರು, ವಿಶ್ವಗುರುಗಳ ರಾಜ್ಯಗಳ ಶಾಲೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಗೇಟಿಯೊರಂನ್ನು ರಚಿಸಿದರು.

ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಾಗಿ ವಿಶ್ವಗುರುಗಳ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಮೂಲವು ಎರಡನೇ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಸಮ್ಮೇಳನಿಂದ ಬಂದಿದೆ, ಇದು ತನ್ನ ಹಲವು ಒತ್ತುಗಳ ನಡುವೆ, ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿರುವ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತುತತೆಯನ್ನು ಮಾನವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪೂರ್ಣ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೂಲಭೂತ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ.
 

20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 22:36
ತ್ರಿಕಾಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ
ತ್ರಿಕಾಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ
ವಿಶ್ವಗುರುಗಳ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭೇಟಿಗಳು
ವಿಶ್ವಗುರುಗಳ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭೇಟಿಗಳು
ದೊಡ್ಡ ಸೇವಾ ನೊಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸೇವಾ ನೊಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆ