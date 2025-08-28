ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಪರೋಲಿನ್: ಗಾಜಾ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಅನೇಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳು ತಡೆಯುತ್ತಿವೆ
ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಸುದ್ದಿ
ರೋಮ್ನ ಕ್ಯಾಂಪೊ ಮಾರ್ಜಿಯೊದಲ್ಲಿರುವ ಸಂತ ಆಗಸ್ತೀನ್ ಮಹಾದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾದ ಸಂತ ಮೋನಿಕಾರವರ ಸ್ಮರಣೆಯ ದಿವ್ಯಬಲಿಪೂಜೆಯ ನಂತರ, ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಪಿಯೆಟ್ರೊ ಪರೋಲಿನ್ ರವರು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪವಿತ್ರ ಪೀಠಾಧಿಕಾರದ ನಿಲುವನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು, ವಿಶ್ವಗುರು ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಲಿಯೋರವರ ಮನವಿ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರ ನಾಡಿನ ಪಿತೃಪ್ರಧಾನರ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಗಾಜಾದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಸ್ಥಳಾಂತರವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು
"ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಗುರುವು ಮಾಡಿದ ಮನವಿಯನ್ನು ನಾನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಇದು ಗಾಜಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪವಿತ್ರ ಪೀಠಾಧಿಕಾರದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಪರೋಲಿನ್ ರವರು ವಿವರಿಸಿದರು. ಗ್ರೀಕ್ ಆರ್ಥೊಡಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲತೀನ್ ಪಿತೃಪ್ರಧಾನರೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವಗುರುಗಳು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದನ್ನು ಮತ್ತು ಗಾಜಾದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಸ್ಥಳಾಂತರದ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡಿದುದನ್ನು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಅನೇಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿವೆ
ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬಹುದಾದ ಹಲವು ಸಂಭಾವ್ಯ ಪರಿಹಾರಗಳಿವೆ, ಎಂದು ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ರವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು, ಆದರೆ ಈ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಮಾನವೀಯ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿವಿಧ “ರಾಜಕೀಯ,” “ಆರ್ಥಿಕ,” “ಅಧಿಕಾರ-ಸಂಬಂಧಿತ” ಮತ್ತು “ಆಧಿಪತ್ಯ” ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳ ಭಾರವನ್ನು ಅವರು ಖಂಡಿಸಿದರು.
ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಭಕ್ತರ ರಕ್ಷಣೆಯ ಕುರಿತು ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಪರೋಲಿನ್ ರವರು, ಇಸ್ರಯೇಲ್ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಆದೇಶದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಜೆರುಸಲೇಮ್ನ ಆರ್ಥೊಡಾಕ್ಸ್ ಪಿತಾಮಹ ಮೂರನೇ ಥಿಯೋಫಿಲೋಸ್ ರವರು, ಆರ್ಥೊಡಾಕ್ಸ್ ಧರ್ಮಕೇಂದ್ರದ ಭಕ್ತವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಗಾಜಾವನ್ನು ತೊರೆಯಲು ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಹೇಳಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಆದೇಶವಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣವಿದ್ದರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ತನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳು
ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ, ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯ ಮೂಲಕ ಅಮೇರಿಕ ಆಡಳಿತದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಇಸ್ರಯೇಲ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಗಿಡಿಯಾನ್ ಸಾರ್ ರವರ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಭೇಟಿಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾತುಕತೆಗಳು ದೃಢವಾದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಆಶಿಸಿದರು. ವಿಶ್ವಗುರು ಕೇಳಿರುವುದನ್ನು ನಾನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇನೆ, ಕದನ ವಿರಾಮ, ಮಾನವೀಯ ನೆರವಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಪ್ರವೇಶ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನವೀಯ ಕಾನೂನಿಗೆ ಗೌರವ, ಇವು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಮೂಹಿಕ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇಸ್ರಯೇಲ್ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಲುವು
ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಗಾಜಾದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಅಪಾಯದ ಬಗ್ಗೆ, ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಪರೋಲಿನ್ ರವರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಇಸ್ರಯೇಲ್ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬಹುಶಃ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಭರವಸೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಆದರೂ, ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುವಲ್ಲಿ "ಮುಂದುವರಿಸು" ಎಂಬ ಪವಿತ್ರ ಪೀಠಾಧಿಕಾರಿಯ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಅವರು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು.