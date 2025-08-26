ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಪರೋಲಿನ್: ದೈವಾರಾಧನೆಯು, ಭರವಸೆ, ಶಾಂತಿಯ ಸಂಕೇತದ 'ಸ್ಥಳ'
ಬೆನೆಡೆಟ್ಟಾ ಕ್ಯಾಪೆಲ್ಲಿ
ಆಗಸ್ಟ್ 25 ರಂದು ಇಟಾಲಿಯದ ನಗರವಾದ ನೇಪಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಧಾನಾಲಯದಲ್ಲಿ, ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಪಿಯೆಟ್ರೊ ಪರೋಲಿನ್ ರವರು 75ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದೈವಾರಾಧನೆಯ ವಿಧಿ ವಾರದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ದೈವಾರಾಧನೆಯ ವಿಧಿ ವಿಧಾನದ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಅವರ ಚಿಂತನೆಯು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿತು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 500 ವಿದ್ವಾಂಸರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ತಜ್ಞರು, ನೀವು ನಮ್ಮ ಭರವಸೆ. ದೈವಾರಾಧನೆಯ ವಿಧಿಯ ವಿಧಾನ, ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಭರವಸೆ, ಧ್ಯಾನ, ಕ್ರಿಯೆ, ಶಾಂತಿ
ಭರವಸೆ, ಧ್ಯಾನ, ಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ: ಈ ನಾಲ್ಕು ಪದಗಳು ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಪ್ಯಾರೋಲಿನ್ ರವರ ಹೃದಯವನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುತ್ತವೆ. ಟೆ ಡ್ಯೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿದಂತೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿನ ವಿಶ್ವಾಸ- "ನಮ್ಮ ಭರವಸೆ" - ಮತ್ತು ಜೂಬಿಲಿ ಸ್ವತಃ ನಾವು ಆಚರಿಸುವ ಮತ್ತು ದೈವಾರಾಧನೆಯ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ವಾಸ್ತವಗಳು ಎಂದು ಅವರು ಕೇಳುಗರಿಗೆ ನೆನಪಿಸಿದರು. ಬಳಲಿ ಬೆಂಡಾದವರಿಗೆ, ದುರ್ಬಲರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪಾಪದಿಂದ ಹೊರೆಯಾಗಿರುವವರಿಗೆ, ದೈವಾರಾಧನೆಯ ವಿಧಿ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕರುಣೆಗೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತ್ಯಜಿಸಬಹುದಾದ ಸ್ಥಳವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಜೀವನ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಹೆಣೆಯುವುದು
ದೈವಾರಾಧನೆಯ ವಿಧಿಯು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆತ್ತುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಜೀವನದ ದೃಢತೆಯೊಳಗಡಿಗಿದೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಗಮನಿಸಿದರು. ಆಚರಣೆ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆಚರಣೆಯು ಭರವಸೆಯ ಮೂಲವಾಗುತ್ತದೆ.
ಭರವಸೆ ಮತ್ತು ಆಶ್ರಯದ ಸಂಕೇತ
ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಪ್ಯಾರೋಲಿನ್ ರವರು ದೈವಾರಾಧನೆಯ ವಿಧಿಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಕಟತೆ, ಭರವಸೆ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಆತಿಥ್ಯ ಮತ್ತು ಆಶ್ರಯದ ಸ್ಥಳವಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಜನರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಒಂದು ಸಮುದಾಯವೆಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ವಿಭಜಿಸುವ ಬದಲು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವ ಏಕೈಕ ನಿಜವಾದ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಜುಲೈ 17 ರಂದು ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಗೆ ತುತ್ತಾದ ಗಾಜಾ ನಗರದ ಪವಿತ್ರ ಕುಟುಂಬದ ದೇವಾಲಯದ ಧರ್ಮಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಅವರು ತೋರಿಸಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು, ಆದರೂ ಅದು, ಆ ಧ್ವಂಸಗೊಂಡ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ - ಒಂದೇ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ - ಭರವಸೆಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ದೇವರಿಗಾಗಿ ಹಸಿವು
ಇಂದಿನ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬಹುಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಇಟಾಲಿಯದ ಧರ್ಮಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ, ಅಂತರ್ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ ದೈವಾರಾಧನೆಯ ವಿಧಿಗೆ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಕರೆ ನೀಡಿದರು - ಇದು "ಸಿನೊಡಲಿಟಿ" ಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರುವ ದೈವಾರಾಧನೆಯ ವಿಧಿಯಾಗಿದೆ.
ಇತರ ಖಂಡಗಳಿಂದ ಇಟಾಲಿಯದ ನಗರಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದ ಅನೇಕ ಜನರನ್ನು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು, ಭರವಸೆಯ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದರು ಆದರೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕ್ರೂಸಿಸ್ ಮೂಲಕ ನಿಜವಾದ ಪ್ರಯಾಣಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಅಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಉಳಿಯಿತು.
ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಅವರ ಭೌತಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ದೇವರ ಮೇಲಿನ ಅವರ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ದಾಹ ಮತ್ತು ಭರವಸೆಯ ಹಸಿವಿನ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕೆಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
ಶಾಂತಿಯ ಉಡುಗೊರೆ
ದೈವಾರಾಧನೆಯ ವಿಧಿ ವಿಧಾನದ ಸಾರವು ಶಾಂತಿಯಾಗಿದೆ, ಎಂದು ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಪರೋಲಿನ್ ರವರು ದೃಢಪಡಿಸಿದರು, "ಇದು ಪುನರುತ್ಥಾನಗೊಂಡ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಉಡುಗೊರೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಸಂಕೇತವಲ್ಲ ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಶಾಂತಿ, ನಿಜವಾದ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ."
ಈ ಶಾಂತಿಯು ಆಚರಣೆಯ ಫಲವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರೊಳಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅನುಭವಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹರಡಿದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಅದರ ಮೊದಲ ವಾಹಕರು." ದೈವಾರಾಧನೆಯ ವಿಧಿಯನ್ನು ಆಂತರಿಕ ಸತ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಆಚರಿಸಿದರೆ, ನಾವು ಭರವಸೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದರು.