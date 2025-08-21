ದೇವರ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಲು ಪೆರುವಿನ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಗ್ರೆಚ್ ರವರು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ
ಡೆಬೊರಾ ಕ್ಯಾಸ್ಟೆಲ್ಲಾನೊ ಲುಬೊವ್
ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಯು ಸರಳವಾದ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸಭೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಿಜವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟುವಿಕೆಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಅನುಗ್ರಹದ ಸಮಯ, ಇದರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವು ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಹೃದಯದೊಂದಿಗೆ ಅದರ ಸಭಾಪಾಲಕರ ಹೃದಯಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಸಿನೊಡ್ನ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಮಾರಿಯೋ ಗ್ರೆಚ್ ರವರು ಪೆರುವಿನ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾಡಿದ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಎಪಿಸ್ಕೋಪಲ್ ಸಮ್ಮೇಳನದ 129 ನೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಗ್ರ ಸಭೆಗಾಗಿ (ಲಿಮಾ, ಆಗಸ್ಟ್ 18–21, 2025) ಒಟ್ಟುಗೂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪೆರುವಿನ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳನ್ನು ನಿನ್ನೆ, ಮಂಗಳವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 19, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆಡಿಯೋ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಆಲಿಸಿದರು.
ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ವಿವೇಚನಾಶೀಲ ಧ್ವನಿ
ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಗ್ರೆಚ್ ರವರು ತಮ್ಮ ಸಭೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿನೊಡ್ನ ಅಂತಿಮ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಆಳವಾಗಿಸಲು ಅವರ ಆಯ್ಕೆಗೆ ತಮ್ಮ ಅಪಾರ ಸಂತೋಷವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಪಠ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅವರು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು, ಈ ವಿಧಾನವು "ಅನೇಕ ಧ್ವನಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮುದಾಯಿಕ ಮತಾಂತರಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವ, ಹೊಸ ಸಭಾಪಾಲಕರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಧರ್ಮಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನೊಡಲಿಟಿ ಬೇರೂರಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಬರುವ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಯು ಸರಳವಾದ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸಭೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಧ್ಯಾನದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಅನುಗ್ರಹದ ಸಮಯ, ಇದರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವು ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಹೃದಯದೊಂದಿಗೆ ಅದರ ಸಭಾಪಾಲಕರ ಹೃದಯಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸಿನೊಡ್ನ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳನ್ನು ಸಿನೊಡ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಹಂತದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಫಲಗಳು ಅಂತಿಮ ದಾಖಲೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿಶಾಲವಾದ ಧರ್ಮಸಭೆಯ ವಿವೇಚನೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬಹುದು, ಇದು ದೇವರ ಜನರನ್ನು ಆಲಿಸುವ ಮತ್ತು ಸಬಾಪಾಲಕರ ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ಪ್ರಯಾಣದ ಫಲಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಗ್ರೆಚ್ ರವರು ಪೆರುವಿನ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಪೂಜ್ಯ ತಾಯಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದರು ಮತ್ತುಸಂತ ಪೇತ್ರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಚುನಾವಣೆಯ ಲಾಗ್ಗಿಯಾದಿಂದ ವಿಶ್ವಗುರು ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಲಿಯೋರವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು, ನಾವು ತೋಳುಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸೇತುವೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಧರ್ಮಪ್ರಚಾರಕರು ಎಂದು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು.