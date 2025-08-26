ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಪರೋಲಿನ್: "ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ"
"ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಖಂಡನೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ನಾವು ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಪರೋಲಿನ್ ರವರುಹೇಳಿದರು. ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಖಂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾನುಮತವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಧಾರ್ಮಿಕ ವಾರದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಾರ್ಡಿನಲ್, ಖಾನ್ ಯೂನಿಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ನಾಸರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರಯೇಲ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಐದು ಪತ್ರಕರ್ತರು ಸೇರಿದಂತೆ 20 ಜನರನ್ನು ಕೊಂದದ್ದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು. "ಇದು ಅರ್ಥಹೀನ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು, "ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ" ಮತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ "ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವಷ್ಟು ಜಟಿಲವಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ, ನಾವು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪರಿಣಾಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನಿಶ್ಚಿತವಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಉಕ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿನ ಯುದ್ಧದ ಕುರಿತು, ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ರವರು ಬಹಳಷ್ಟು ರಾಜಕೀಯದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು, ಏಕೆಂದರೆ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಂಭಾವ್ಯ ಪರಿಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಹಲವು ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವಂತಹ ಚಾಲನೆಗೆ ತರಬೇಕು ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆಅನುರಿಸುವ ಮನೋಭಾವವೂ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
"ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಭರವಸೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ" ಎಂದು ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಪರೋಲಿನ್ ರವರು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು, ವಿಶ್ವಗುರು ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರವರು ಘೋಷಿಸಿದ ಜೂಬಿಲಿಯ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಿಖರವಾಗಿ ಮೀಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಶಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರಣಗಳಿಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಭರವಸೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಭರವಸೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳು, ಸಂಘರ್ಷದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೂ, ನಾವು ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಮಣಿಯಬಾರದು ಬದಲಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.