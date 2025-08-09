ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಪವಿತ್ರ ಪೀಠಾಧಿಕಾರಿಯ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ
ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಸುದ್ದಿ
ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಸಚಿವಾಲಯವು ಇಂದು ಪ್ರಿಫೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಿನೊ ಕ್ಯಾಬಲ್ಲೆರೊ ಲೆಡೊರವರು ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ತೀರ್ಪು ಸಂಖ್ಯೆ 1/2025 ಅನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಪವಿತ್ರ ಪೀಠಾಧಿಕಾರಿಯ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಸಿಟಿ ಸ್ಟೇಟ್ನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಕುರಿತಾದ ನಿಯಮಗಳು ಕುರಿತು ಜೂನ್ 2020ರಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಮೋಟು ಪ್ರೊಪ್ರಿಯೊದ ಪ್ರೇಷಿತ ಪತ್ರದ ಅನುಷ್ಠಾನ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಈ ತೀರ್ಪು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಂತರ ಜನವರಿ 2024ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಮನ್ವಯತೆ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಮೋಟು ಪ್ರೊಪ್ರಿಯೊದ ಪ್ರೇಷಿತ ಪತ್ರದಿಂದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಆಗಸ್ಟ್ 5 ರಂದು ಸಹಿ ಹಾಕಲಾದ ಮತ್ತು 8 ವಿಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು 52 ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಹೊಸ ತೀರ್ಪು, ಪವಿತ್ರ ಪೀಠಾಧಿಕಾರಿಯ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿದ "ಉತ್ತಮ ಸಾಮರಸ್ಯಕ್ಕೆ" ಎಂಬ ಮೋಟು ಪ್ರೊಪ್ರಿಯೊದ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ದಾಖಲೆಯು ವಿವಿಧ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಡುವಿನ ನಿಕಟ ಸಹಯೋಗದ ಫಲವಾಗಿದ್ದು, ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತತೆಯ ಉನ್ನತ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಖರೀದಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ನವೀಕರಿಸಿದ ಸಂಹಿತೆಯು ಪಾರದರ್ಶಕತೆ, ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸುತ್ತದೆ, ವಿವಿಧ ನಿರ್ವಾಹಕರನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಿಡ್ದಾರರಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ತ್ವರಿತ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮ, ದಕ್ಷತೆ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ-ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬೋಧನೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಪ್ರೇಷಿತ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರೆಡಿಕೇಟ್ ಸುವಾರ್ತಾಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು ಹಿಂದಿನ ಅನುಭವವನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಸುಸ್ಥಿರ ಬಳಕೆಯ ಕಡೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುವುದು ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಆದೇಶವನ್ನು L’Osservatore Romano ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಆಗಸ್ಟ್ 10 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದ್ದು, www.bandipubblici.vaನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ಮತ್ತು ಆಕ್ಟಾ ಅಪೋಸ್ಟೋಲಿಕೇ ಸೆಡಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಸೇರಿಸಲಾಗುವುದು.