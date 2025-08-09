ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪವಿತ್ರ ಪೀಠಾಧಿಕಾರಿ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸುತ್ತದೆ
ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಸುದ್ದಿ
ವಿಶ್ವದ ಭೂಕುಸಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ (LLDCs) ತನ್ನ ಅಚಲ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪವಿತ್ರ ಪೀಠಾಧಿಕಾರಿ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ನ್ಯಾಯ, ಘನತೆ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ದೃಢವಾದ ಕ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವಂತೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 6ರಂದು ತುರ್ಕಮೆನಿಸ್ತಾನದ ಅವಾಜಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭೂಕುಸಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಕುರಿತಾದ ಮೂರನೇ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರೇಷಿತ ರಾಯಭಾರಿ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ವೀಕ್ಷಕ ಮಹಾಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಗೇಬ್ರಿಯೆಲ್ ಕ್ಯಾಸಿಯಾರವರು, ಆತಿಥೇಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಸಭೆ ನಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಅವರು ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಎಲ್ಎಲ್ಡಿಸಿಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪೋಷಿಸುವ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನೆರವು ಒದಗಿಸಲು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.
ಬಡತನ: ಅತ್ಯಂತ ತುರ್ತು ಸವಾಲು
"ಭೌಗೋಳಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿದ್ದರೂ", LLDC ಗಳು ಸಮರ್ಥನೀಯವಲ್ಲದ ಸಾಲದ ಹೊರೆಗಳು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾರಿಗೆ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಆಘಾತಗಳಿಗೆ ದುರ್ಬಲತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅದೇ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಮಹಾಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕ್ಯಾಸಿಯಾರವರು ಗಮನಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬಡತನವು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ತುರ್ತು ಸವಾಲಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಮಹಾಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕ್ಯಾಸಿಯಾರವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.
ಬಡತನವು ಕೇವಲ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಮೂಲಭೂತ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ದೇವರು ನೀಡಿದ ಘನತೆಯನ್ನು ಅದು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಗತ್ಯ ಸೇವೆಗಳು ವಿರಳವಾಗಿರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತೀವ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಡತನ ಅನಿವಾರ್ಯವಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಮಹಾಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಇದು ಅನ್ಯಾಯದ ರಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ನೀತಿ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳ ನಿರಾಕರಣೆ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅವಕಾಶಗಳ ಕೊರತೆಯು ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಅವರು, ಬಡತನದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆಯಾಮದತ್ತ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.
ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯ
ಎಲ್ಎಲ್ಡಿಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಡತನವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಪ್ರಮುಖ ಅಡಚಣೆಯೆಂದರೆ ಅನ್ಯಾಯದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಎಂದು ಮಹಾಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕ್ಯಾಸಿಯಾರವರು ಗಮನಿಸಿದರು. ವೆರಿಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರಿತಾಸ್ನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ವ್ಯಾಪಾರವು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪ್ರಬಲ ಚಾಲಕವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಇದು ಸಂಭವಿಸಬೇಕಾದರೆ, ಅದು "ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಂದ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಬೇಕು" ಮತ್ತು ಸರಕುಗಳ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನದ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಬೇಕು, ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ತಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ವ್ಯಕ್ತಿ
ಎಲ್ಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉಳಿಯಬೇಕು ಎಂಬುದು ಮಹಾಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕ್ಯಾಸಿಯಾರವರ ಸಂದೇಶದ ತಿರುಳಾಗಿತ್ತು.
ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ತಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಗುರಿಗಳಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಮಗ್ರ ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಳಿತಿನ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಸಾಧನಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಮಹಾಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದರು.
ತಮ್ಮ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತಾ, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಪವಿತ್ರ ಪೀಠಾಧಿಕಾರಿಯ ಖಾಯಂ ವೀಕ್ಷಕರು ವಿಶ್ವಗುರು ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಲಿಯೋರವರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಜನರ ನಡುವೆ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರುವುದು ಮತ್ತು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅವರ ಉದಾಸೀನತೆಯಿಂದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರದಿಂದ ಮೇಲೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ದೂರದ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅತ್ಯಂತ ಪೀಡಿತರಿಗೆ ವಿಫಲವಾಗದ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು ಪವಿತ್ರ ಪೀಠಾಧಿಕಾರಿಯ ನಿರಂತರ ಧ್ಯೇಯವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದರು.