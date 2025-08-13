ಚಿಲಿಯ ಸಮ್ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪ್ರೇಷಿತ ಪೀಠಾಧಿಕಾರಿಯು ವಿವರಿಸಲಿದೆ
ಆಗಸ್ಟ್ 12 ಮತ್ತು 13 ರಂದು ಚಿಲಿಯ ಟೆಮುಕೊದ ಕಥೋಲಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ, ಶಾಂತಿಗೆ ಮಾರ್ಗಳು, ಧರ್ಮಗಳು ಮತ್ತು ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಎಂಬ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅಂತರಧರ್ಮೀಯ ಸಂವಾದಕ್ಕಾಗಿ ಡಿಕ್ಯಾಸ್ಟರಿಯ ಪ್ರಿಫೆಕ್ಟ್ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಜಾರ್ಜ್ ಜಾಕೋಬ್ ಕೂವಕಾಡ್ ರವರು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಪ್ರೇಷಿತ ಪೀಠಾಧಿಕಾರಿಯ ವಿಧಾನವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಧರ್ಮಗಳು, ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂವಾದ ಮತ್ತು ಸಹಯೋಗದ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. ಪವಿತ್ರ ವಿಶ್ವಗುರುಗಳ ಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ" ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಕೂವಕಾಡ್ ರವರು, ಸತ್ಯ, ನ್ಯಾಯ, ಕರುಣೆ, ಭ್ರಾತೃತ್ವ, ಸಂವಾದ, ಸಮನ್ವಯ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಧ್ಯೇಯವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಶಾಂತಿಗಾಗಿನ ಉಪಕ್ರಮಗಳು
ಅವರು ವಿಶ್ವಗುರುವಿನ ಪಾಂಟಿಫೆಕ್ಸ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದರು, ಅಂದರೆ "ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸುವವನು" - ಮತ್ತು 1965 ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮಾಡಿದ ಭಾಷಣದಿಂದ ವಿಶ್ವಗುರು ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರವರ "ಮೂರನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧವು ತುಂಡು ತುಂಡಾಗಿ ನಡೆಯಿತು" ಎಂಬ ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಗುರು ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಲಿಯೋರವರ 2025ರ "ಸಂವಾದ ಮತ್ತು ಮುಖಾಮುಖಿಯ ಮೂಲಕ ಸೇತುವೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ" ಎಂಬ ಕರೆಗೆ ವಿಶ್ವಗುರುವು ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಮನವಿಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಕೂವಕಾಡ್ ರವರು ಪೇಸೆಮ್ ಇನ್ ಟೆರಿಸ್, ವಾರ್ಷಿಕ ವಿಶ್ವ ಶಾಂತಿ ದಿನ, 1986 ರ ಅಸ್ಸಿಸಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸರ್ವಧರ್ಮೀಯ ಸಭೆ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ವಿಶ್ವಗುರುಗಳ ದಾಖಲೆಗಳಾದ ಲೌಡಾಟೊ ಸಿ', ಫ್ರಾಟೆಲ್ಲಿ ಟುಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಭ್ರಾತೃತ್ವದ ದಾಖಲೆ ಮುಂತಾದ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು.
ಪ್ರೇಷಿತ ಪೀಠಾಧಿಕಾರಿಯ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆ
ಪ್ರೇಷಿತ ಪೀಠಾಧಿಕಾರಿಯ 184 ದೇಶಗಳು, ಯುರೋಪಿನ ಒಕ್ಕೂಟ ಮತ್ತು ಮಾಲ್ಟಾದ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಮಿಲಿಟರಿ ಆದೇಶದೊಂದಿಗೆ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ವೀಕ್ಷಕ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಕೂವಕಡ್ ರವರ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರ್ಯವು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ, ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳು ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾತುಕತೆಗಳಂತಹ ಬಹುಪಕ್ಷೀಯ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಧರ್ಮಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಾದ್ಯಂತ ಸಂವಾದ
ಅಂತರ್ಧರ್ಮೀಯ ಸಂವಾದಕ್ಕಾಗಿ ಡಿಕ್ಯಾಸ್ಟರಿ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಡಿಕ್ಯಾಸ್ಟರಿ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಡಿಕ್ಯಾಸ್ಟರಿ ಮೂಲಕ ಪವಿತ್ರ ಮಠವು ಅಂತರಧರ್ಮೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಫೆಕ್ಟ್ ರವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮತ್ತು ಬಹುಪಕ್ಷೀಯ ಸಭೆಗಳು, ವಿಶ್ವ ಧರ್ಮಸಭೆಗಳ ಮಂಡಳಿಯೊಂದಿಗಿನ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಶಾಂತಿ "ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು" ಮತ್ತು ಅದು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಕೂವಕಾಡ್ ರವರು ತಮ್ಮ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದರು. ಮಾನವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಘನತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಳಿತಿನಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಹಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.