ಹೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಪವಿತ್ರ ಪೀಠಾಧಿಕಾರಿಯು ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿದೆ

ಹೈಟಿಯ ಜನರಿಗೆ ಧರ್ಮಸಭೆಯ ನಿಕಟತೆಯನ್ನು ಪವಿತ್ರ ಪೀಠಾಧಿಕಾರಿಯು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದೆ, ಹಿಂಸಾಚಾರದಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಅದರ ನಿರಂತರ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದೆ.

ಡೆವಿನ್ ವ್ಯಾಟ್ಕಿನ್ಸ್

ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಗುಂಪುಗಳು ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಚಕ್ರವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಹೈಟಿಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲು ಆಗಸ್ಟ್ 20 ರಂದು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, ಡಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕದ ಸಂಘಗಳು (ಒಎಎಸ್) ಸಭೆ ನಡೆಸಿತು.

ಜುಲೈ 7, 2021 ರಂದು, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೊವೆನೆಲ್ ಮೊಯಿಸ್ ರವರನ್ನು ಪೋರ್ಟ್-ಔ-ಪ್ರಿನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅಂದಿನಿಂದ ಪ್ರಬಲ ಗುಂಪುಗಳು ದೇಶವನ್ನು ವಿನಾಶಗೊಳಿಸಿವೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರಾಜಧಾನಿಯ 85 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಗವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 2024ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 5,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಹೈಟಿ ನೇತೃತ್ವದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯ ಕಡೆಗೆ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಒಎಎಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ರಾಮ್ದಿನ್ ರವರು ಬುಧವಾರ ಮಂಡಿಸಿದರು.

ಒಎಎಸ್ನ ಜಾಲತಾಣದ ಪ್ರಕಾರ, ಹೈಟಿ ನಾಯಕತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯದೊಂದಿಗೆ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ರಚನಾತ್ಮಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ತಕ್ಷಣದ ಸ್ಥಿರೀಕರಣವನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೈಟಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಅಮೇರಿಕದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯು ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

ಪವಿತ್ರ ಪೀಠಾಧಿಕಾರಿಯ ಒಎಎಸ್ನ ಖಾಯಂ ವೀಕ್ಷಕರಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠಗುರು ಜುವಾನ್ ಆಂಟೋನಿಯೊ ಕ್ರೂಜ್ ಸೆರಾನೊರವರು ಪ್ರಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಆ ಕೆರಿಬಿಯದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಪವಿತ್ರ ಪೀಠಾಧಿಕಾರಿಯು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಹೈಟಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ನಾಟಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ-ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ಆಯಾಮಗಳೊಂದಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿರಂತರ ಅಭದ್ರತೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಬಡತನ ಮತ್ತು ಸಶಸ್ತ್ರ ಗುಂಪುಗಳ ಹಿಂಸಾಚಾರದಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಕೊಲೆ, ಹಿಂಸೆ, ಮಾನವ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ, ಬಲವಂತದ ಗಡಿಪಾರು ಮತ್ತು ಅಪಹರಣದ ನಿರಂತರ ಬೆದರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿರುವ ಹೈಟಿ ಜನರಿಗಾಗಿ ಆಗಸ್ಟ್ 10ರಂದು ವಿಶ್ವಗುರು ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಲಿಯೋರವರ ಮನವಿಯನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠಗುರು ಜುವಾನ್ ಕ್ರೂಜ್ ರವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.

OASನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ, ಶ್ರೇಷ್ಠಗುರು ಜುವಾನ್ ರವರು ಹೈಟಿಯ ಜನರಿಗೆ ಶಾಂತಿಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಲು ಪವಿತ್ರ ಪೀಠಾಧಿಕಾರಿಯ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು.
 

