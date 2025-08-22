ಪ್ರೇಷಿತ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಷಿತ ಸಂಗ್ರಹ
ಅಮೆಡಿಯೊ ಲೊಮೊನಾಕೊ
ಸ್ಮರಣೆಯ ಮೌನ, ಜ್ಞಾನದ ನಿಧಿ, ಅನಂತತೆಯ ಹಂಬಲ: ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಪ್ರೇಷಿತ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಪ್ರೇಷಿತ ದಫ್ತರ ಖಾನೆಯನಲ್ಲಿ ನೀವು ಉಸಿರಾಡುವುದು ಇದನ್ನೇ, ಇಂದು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನೋಡುವ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಾನವತಾವಾದಿ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಮತ್ತು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿವೆ.
ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧಿಕ ದಾನದ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವ ದಫ್ತರ ಖಾನೆಯ ನಡುವಿನ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತದ ವಿದ್ವಾಂಸರೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಇದು ಐದನೆಯ ಪೌಲ್ ರವರ1600ರ ಕಾಲದಷ್ಟು ಹಿಂದಿನದು.
ಮಹಾಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜಿಯೋವಾನಿ ಸಿಸೇರ್ ಪಗಾಝಿರವರು ಪವಿತ್ರ ರೋಮನ್ ಧರ್ಮಸಭೆಯ ದಫ್ತರ ಖಾನೆಯು ಮತ್ತು ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಪ್ರೇಷಿತ ಗ್ರಂಥಾಲಯ
ನವೋದಯದ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಪ್ರೇಷಿತ ಗ್ರಂಥಾಲಯವು ಸಮಕಾಲೀನ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿರುವ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. 15ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ, ಐದನೇಯ ನಿಕೋಲಸ್ ರವರು ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಬಳಿಯಿರುವ ಲತೀನ್, ಗ್ರೀಕ್ ಮತ್ತು ಹೀಬ್ರೂ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳು ವಿದ್ವಾಂಸರ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ಓದುವಿಕೆಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. 1475ರ ಜೂನ್ 15ರಂದು, ವಿಶ್ವಗುರು ನಾಲ್ಕನೇಯ ಸಿಕ್ಸ್ಟಸ್ ರವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಡೆಕೋರೆಮ್ ಮಿಲಿಟಿಟಿಸ್ ಎಕ್ಲೇಸಿಯೇ ಆಜ್ಙಾಪತ್ರವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಯಿತು.
ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ
ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಪ್ರೇಷಿತ ಗ್ರಂಥಾಲಯವು ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನಿಂದ ನೋಡಿದರೆ, ದೈವಶಾಸ್ತ್ರ, ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸರಣಕ್ಕಾಗಿ ಧರ್ಮಸಭೆಯು ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಧನ, ಪ್ರೇಷಿತ ಪೀಠಾಧಿಕಾರಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ", ಗ್ರಂಥಾಲಯವು "ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕಲೆಯ ಶ್ರೀಮಂತ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಮತ್ತು ಸತ್ಯವನ್ನು ಹುಡುಕುವ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವ" ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಪ್ರೇಷಿತ ದಫ್ತರ ಖಾನೆ
85 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕಪಾಟಿನಲ್ಲಿ 1,000 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇತಿಹಾಸ: 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರೇಷಿತ ಪೀಠಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಪ್ರೇಷಿತ ದಫ್ತರ ಖಾನೆ, ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೋಲಿಸಲಾಗದ ಸಂಪತ್ತುಗಳ ನಿಧಿಯಾಗಿದೆ: ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಚರ್ಮಕಾಗದಗಳು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಎಲ್ಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಗಳ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಪ್ರೇಷಿತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು
ಅದರ ವಿಶಾಲವಾದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ ಪರಂಪರೆಯು ಸುಮಾರು ಹನ್ನೆರಡು ಶತಮಾನಗಳ (8 ನೇ - 20 ನೇ ಶತಮಾನಗಳು) ಅವಧಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, 600ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದಫ್ತರ ಖಾನೆಗಳ ಫಂಡ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು 85 ರೇಖೀಯ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶೆಲ್ವಿಂಗ್ ನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳ ಕಾರ್ಟೈಲ್ ಡೆಲ್ಲಾ ಪಿಗ್ನಾದಲ್ಲಿ ಭೂಗತದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಎರಡು ಅಂತಸ್ತಿನ ಕೋಣೆಯಾದ "ಬಂಕರ್" ನಲ್ಲಿ ಇತರ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿದೆ.
1881ರಲ್ಲಿ ವಿಸವಗುರು ಹದಿಮೂರನೇ ಲಿಯೋರವರು ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ ತನ್ನ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಾಗಿನಿಂದ, ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಪ್ರೇಷಿತ ದಫ್ತರ ಖಾನೆಗಳು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. 1924ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಶ್ವಗುರು"ಪೋಂಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮೂಲಕ" ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ: ಪ್ರಸ್ತುತ, ಸಮಾಲೋಚನೆಗಾಗಿ ಕಾಲಾನುಕ್ರಮದ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ಪಯಸ್ ರವರ ವಿಶ್ವಗುರುಗಳ ಅಧಿಕಾರವಧಿಯ (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1958) ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರೇಷಿತ ಪೀಠಾಧಿಕಾರಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ
ಶತಮಾನಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇರುವುದು; ಮತ್ತು ಧರ್ಮಸಭೆಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಪ್ರೇಷಿತ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಷಿತ ದಫ್ತರ ಖಾನೆಗಳು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲುಗಳಾಗಿವೆ, ಇವು ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ನಿಷ್ಠರಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡು ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತಿವೆ.