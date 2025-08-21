"ತಡೆಗಟ್ಟುವ" ಕ್ಷಮೆ
ಆಂಡ್ರಿಯಾ ಟೋರ್ನಿಯೆಲ್ಲಿ
ನಿಜವಾದ ಕ್ಷಮೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮೊದಲೇ ಉಚಿತ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಮೊದಲು ನೀಡುತ್ತದೆ.” ಈ ಮಾತುಗಳೊಂದಿಗೆ, ವಿಶ್ವಗುರು ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಲಿಯೋರವರು, ಯೇಸು ತನಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದ ಯೂದನಿಗೂ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವುದನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಯೋವಾನ್ನರ ಸುವಾರ್ತೆಯ ಭಾಗದ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಡು ಉಟ್ ಡೆಸ್" ಎಂಬ ಮಾನವ ತರ್ಕದಿಂದ ದೂರವಾದ ದೈವಿಕ ತರ್ಕವಿದು. ಯೇಸುವಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರ ಅರಿವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಿಖರವಾಗಿ ಅವನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡುವುದರಿಂದ, ಇತರರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಅದು ಕೆಟ್ಟದ್ದರಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಹೋದಾಗಲೂ ಸಹ, ಸೌಮ್ಯವಾದ ಸನ್ನೆಗಳ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ತಲುಪಬಹುದು ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಎಂದು ವಿಸವಗುರುವು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಇದು "ತಡೆಗಟ್ಟುವ" ಕ್ಷಮೆಯ ಹಗರಣ - ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಷರತ್ತುಗಳಿಲ್ಲದೆ ಕರುಣೆಯ ಅಪ್ಪುಗೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪದೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲು ಬರುವ ಕ್ಷಮೆ. ಇದು ತೆರಿಗೆ ವಸೂಲಿಗಾರ ಜಕ್ಕಾಯನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಂತೆಯೇ ಇದೆ. ಯೇಸು ತನ್ನನ್ನು ಕರೆದು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ಕಾರಣ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಪಟ್ಟ ಜಕ್ಕಾಯನು, ನಜರೇತಿನವನು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಮುರಿದದ್ದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದಾಗ, ಯೇಸು ತನ್ನನ್ನು ಜಕ್ಕಾಯನ ಮನೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿಕೊಂಡನು.
ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಕ್ಷಮೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಈ ಕ್ಷಮೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು - ಅದು "ಮರೆವುದೂ ಅಲ್ಲ" ಅಥವಾ "ದೌರ್ಬಲ್ಯವೂ ಅಲ್ಲ." ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11 ರಂದು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ವಿಶ್ವಗುರು ದ್ವಿತೀಯ ಜಾನ್ ಪಾಲ್ ರವರು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ 2002 ರ ವಿಶ್ವ ಶಾಂತಿ ದಿನದ ಸಂದೇಶದಿಂದ ಪ್ರವಾದಿಯ ಮಾತುಗಳು ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲರೂ "ತಡೆಗಟ್ಟುವ" ಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ, ದಾಳಿಯ ಅಗಾಧತೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ, ವಿಶ್ವಗುರು "ನ್ಯಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲ, ಕ್ಷಮೆಯಿಲ್ಲದೆ ನ್ಯಾಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ದೃಢೀಕರಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದರು.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ವಿಶ್ವಗುರು ದ್ವಿತೀಯ ಜಾನ್ ಪಾಲ್ ರವರು ವಿವರಿಸಿದಂತೆ, ಕ್ಷಮೆಯ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವಾಗ, ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲತೆಯಿಂದ ಮಾನವೀಯತೆಯು ಎಂತಹ ನೋವುಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದೆ! ಕ್ಷಮಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲತೆಯಿಂದ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ! ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಅತ್ಯಗತ್ಯ, ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಶಾಂತಿ ಕ್ಷಮೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ.
ಕ್ಷಮೆಯಿಲ್ಲದೆ ಎಂದಿಗೂ ಶಾಂತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿವರಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವಗುರು ಲಿಯೋರವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದರು. ಆಗಸ್ಟ್ 22 ರ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಉಪವಾಸದ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರು.