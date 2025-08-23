ವಿಶ್ವಗುರು ಲಿಯೋ ಮತ್ತು ಅಲ್ಜೀರಿಯಾದ ರಕ್ತಸಾಕ್ಷಿಗಳು
ಆಂಡ್ರಿಯಾ ಟೋರ್ನಿಯೆಲ್ಲಿ
ಇಟಲಿಯದ ರಿಮಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಜನರ ನಡುವಿನ ಸ್ನೇಹಕ್ಕಾಗಿ ಸಭೆಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ, ವಿಶ್ವಗುರು ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಲಿಯೋರವರು ಅಲ್ಜೀರಿಯಾದ ರಕ್ತಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಕುರಿತಾದ ಪ್ರದರ್ಶನದತ್ತ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು, ಅವರ ಮೂಲಕ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಧರ್ಮಸಭೆಯ ದೈವಕರೆಯು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಮಾನವೀಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಳವಾದ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವುದು, ಧರ್ಮಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳನ್ನು ವಿಭಜಿಸುವ ಅಪನಂಬಿಕೆಯ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವುದು, ದೇವ ಪುತ್ರನ ಅವತಾರ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ-ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನುಕರಿಸುವುದು.
"ಈ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಸರಳತೆಯ ಮಾರ್ಗ" "ಧ್ಯೇಯದ ನೈಜ ಮಾರ್ಗ" ಎಂದು ವಿಶ್ವಗುರು ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಲಿಯೋರವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಇದು ರಿಮಿನಿಯಲ್ಲಿ ನೆರೆದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ಧರ್ಮಸಭೆಗೆ ಅಮೂಲ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾಪನೆಯಾಗಿದೆ.
"ಧರ್ಮವು ಎಂದಿಗೂ "ಗುರುತುಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಒಂದು ರೂಪವಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಹಗಲಿರುಳು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಏಕಮಾತ್ರ ಪ್ರಭುವೆಂದು ಆರಾಧಿಸುವವರಿಂದ ರಕ್ತಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಹಂತದವರೆಗೆ ಸ್ವಯಂ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಅಲ್ಜೀರಿಯಾದ ರಕ್ತಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಕುರಿತಾದ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಅವರು ತಾವು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರು ಎಂಬುದನ್ನು ಮನಮುಟ್ಟುವಂತೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ: ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಜೀವನವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ, ಭ್ರಾತೃತ್ವ, ಸ್ನೇಹ, ನಿಕಟತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಹಾಯದ ಮೂಲಕ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
1996ರಲ್ಲಿ ರಕ್ತಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪಿಯರೆ ಕ್ಲಾವೆರಿರವರ ಪ್ರಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಮೂಲಭೂತವಾದಿಗಳಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಮೊದಲು, ಅವರ ಜೀವಕ್ಕೆ ದೈನಂದಿನ ಅಪಾಯವಿದ್ದರೂ ಅವರು ಅಲ್ಜೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೇಳಲಾಯಿತು. ಅವರು ಉತ್ತರಿಸಿದರು: "ನಮ್ಮ ಮನೆ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಿದ ಈ ಮೆಸ್ಸೀಯನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಾಗಿ! ನಮಗೆ ರಕ್ಷಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿಲ್ಲ, ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಭಾವವಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾವು ಸ್ನೇಹಿತನ ಹಾಸಿಗೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತ ಸಹೋದರನ ಹಾಸಿಗೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮೌನವಾಗಿ, ಅವನ ಕೈ ಹಿಡಿದು, ಹಣೆಯನ್ನು ಒರೆಸುವಂತಹ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ಯೇಸುವಿನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ - ಯಾರನ್ನೂ ಬಿಡದ ಹಿಂಸೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವನು ಪ್ರಭುಯೇಸುವೇ, ಸಾವಿರಾರು ಮುಗ್ಧರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು ಎಂಬ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಇಂದಿನ ಸ್ವಾರ್ಥಪರ ನಾಯಕನಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಅಲ್ಜೀರಿಯಾದ ರಕ್ತಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಸಾಕ್ಷಿಯು, ಸುವಾರ್ತೆಯ ಸಾರವನ್ನು ಸವಾಲು ಮತ್ತು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ವಿರೋಧಾಭಾಸದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಸಭೆಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದೇಶದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ವಿಶ್ವಗುರು ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಲಿಯೋರವರು, ವಿಶ್ವಗುರು ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು: ಬಡವರ ಆಯ್ಕೆಯು, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಹಾಗೂ ಇದು ಒಂದು ದೈವಶಾಸ್ತ್ರದ ವರ್ಗವಾಗಿದೆ - ಕೇವಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ರಾಜಕೀಯ ಅಥವಾ ತಾತ್ವಿಕ ವರ್ಗವಲ್ಲ.
ದೇವರು ದೀನರನ್ನು, ಚಿಕ್ಕವರನ್ನು, ಶಕ್ತಿಹೀನರನ್ನು ಅಥವಾ ದುರ್ಬಲರನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಪೂಜ್ಯಕನ್ಯಾ ಮಾತೆಮೇರಿಯ ಗರ್ಭದಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದರು. ಹಾಗಾದರೆ, ನಿಜವಾದ ವಾಸ್ತವಿಕತೆಯು ಇನ್ನೊಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡುವವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಧಿಕಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ ಅಗೋಚರವಾಗಿರುವ ವಾಸ್ತವದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಜೀರಿಯಾದ ರಕ್ತಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದರು, ಮೂಲಭೂತವಾದಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾದ ಅನೇಕ ಮುಸ್ಲಿಮರ ರಕ್ತದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತರ ರಕ್ತವನ್ನು ಬೆರೆಸಿದರು.