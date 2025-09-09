ಪೋಪ್: ಕತಾರ್ನಲ್ಲಿ ಹಮಾಸ್ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿ "ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ"
ವರದಿ: ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನ್ಯೂಸ್
ಕ್ಯಾಸ್ಟೆಲ್ ಗ್ಯಾಂಡೋಲ್ಫೊದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಿಂದ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುವಾಗ, ಪೋಪ್ ಲಿಯೋ XIV ಅವರು ದೋಹಾದಲ್ಲಿನ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದರು: "ವಿಷಯಗಳು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಬೇಕು." ಗಾಜಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಆದೇಶ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ಯಾರಿಷ್ ಪಾದ್ರಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಅವರು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನದ ಬಗ್ಗೆ, ಪೋಪ್, "ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಸುದ್ದಿ ಇಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕತಾರ್ನ ದೋಹಾದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡೆಸಿದ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಯ ಸುದ್ದಿಗೆ ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ, ಪೋಪ್ ಲಿಯೋ XIV ಇದನ್ನು "ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರ ಸುದ್ದಿ" ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು, ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಹಮಾಸ್ ನಾಯಕರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಡೆಸಿದ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಯ ನಂತರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಆಳವಾದ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಸತಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಯಿತು. ಕ್ಯಾಸ್ಟೆಲ್ ಗ್ಯಾಂಡೋಲ್ಫೊದಲ್ಲಿರುವ ವಿಲ್ಲಾ ಬಾರ್ಬೆರಿನಿ ಪಾಪಲ್ ನಿವಾಸದ ಹೊರಗೆ ಅವರ ನಿರ್ಗಮನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಪೋಪ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದರು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೋಮವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮತ್ತು ಮಂಗಳವಾರದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ವ್ಯಾಟಿಕನ್ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುವ ಮೊದಲು ಕಳೆಯಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.
ನಂತರ ಪೋಪ್ ಲಿಯೋ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುವ ಮೊದಲು ನೆರೆದಿದ್ದ ಕೆಲವು ಜನಸಮೂಹವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಅವರು ಹಿಂದಿನ ಸಂಜೆ ಕ್ಯಾಸ್ಟೆಲ್ ಗ್ಯಾಂಡೋಲ್ಫೊಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಆರಂಭವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕಳೆದರು, ನಿಗದಿತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಲ್ಲದ ದಿನದಂದು ತಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದರು.