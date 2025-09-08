ಹುಡುಕಿ

ಪವಿತ್ರ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಪೋಪ್ ಲಿಯೋ XIV ಕರೆ

ಪೋಪ್ ಲಿಯೋ ಅವರು ತ್ರಿಕಾಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಪಠಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸಂತ ಪೇತ್ರರ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಭಕ್ತಾಧಿಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಪವಿತ್ರ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಗಳ ಕಾರಣ ಸಾವು-ನೋವು ಹಾಗೂ ಅಶಾಂತಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ವರದಿ: ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನ್ಯೂಸ್

ಪವಿತ್ರ ಭೂಮಿ, ಉಕ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧದಿಂದ ಪೀಡಿತ ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗದ ಜನರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಪೋಪ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು. ವಿಶ್ವ ನಾಯಕರಿಗೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಆಲಿಸಬೇಕೆಂದು ತಮ್ಮ ಕರೆಯನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿದರು, ಏಕೆಂದರೆ "ಆಯುಧಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಧಿಸಿದ ಸ್ಪಷ್ಟ ವಿಜಯಗಳು, ಸಾವು ಮತ್ತು ವಿನಾಶವನ್ನು ಬಿತ್ತುವುದು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಸೋಲುಗಳು, ಮತ್ತು ಅವು ಎಂದಿಗೂ ಶಾಂತಿ ಅಥವಾ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ತರುವುದಿಲ್ಲ." ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆಚರಣೆಯಾದ ಭಾನುವಾರದ ಸಂತ ಪದವಿ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಎಂಬತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಪೋಪ್ ಲಿಯೋ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. 

08 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 16:56

