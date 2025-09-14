ಪೋಪ್ ಲಿಯೋ ಅವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ ಜಗತ್ತಿನ ವಿವಿಧ ಗಣ್ಯರು
ವರದಿ: ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನ್ಯೂಸ್
ಪೋಪ್ ಲಿಯೋ XIV ಅವರ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುವಾಗ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಸದ್ಭಾವನೆಯ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾರೆ.
ಇಂದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14 ರಂದು 70 ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿರುವ ಲಿಯೋ XIV ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. "ಇಟಾಲಿಯನ್ ಜನರ ಪರವಾಗಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳೊಂದಿಗೆ" ಗಣರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೆರ್ಗಿಯೋ ಮ್ಯಾಟರೆಲ್ಲಾ ಅವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
"ಜಗತ್ತು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಇಳಿಜಾರಿನತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಭಯ ಬೆಳೆದಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದ ತರ್ಕದಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಘರ್ಷಣೆಗಳಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ" ಎಂಬ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, "ಜನರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಕದನ ವಿರಾಮ ಮತ್ತು ಸಂವಾದದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸುವ ತುರ್ತು ಮನವಿಗಳನ್ನು" ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ತಮ್ಮ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. "ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ನಾಗರಿಕ ಬಲಿಪಶುಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ರಕ್ತ ಮತ್ತು ವಿನಾಶದ ಅಸಹನೀಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಮ್ಯಾಟರೆಲ್ಲಾ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ, "ಇಂತಹ ಆತಂಕಗಳ ನಡುವೆಯೂ, ಸದ್ಭಾವನೆಯ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯದ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ" ಮತ್ತು "ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಖಂಡದಿಂದಲೂ ಜನರು ಪೋಪ್ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಭರವಸೆಯಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಸೇರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಇಟಾಲಿಯನ್ ಬಿಷಪ್ಗಳ ಸಮ್ಮೇಳನ (CEI) ದಿಂದ "ಇಟಲಿಯ ಚರ್ಚುಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು" ಬರುತ್ತವೆ, "ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಹೊಗಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೃತಜ್ಞತೆಯ" ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳೊಂದಿಗೆ. ಪೋಪ್ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಚರ್ಚ್ ಅನ್ನು "ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ" ಮತ್ತು "ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ" "ಪಿತೃತ್ವದ ಮನೋಭಾವಕ್ಕಾಗಿ" ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಬಿಷಪ್ಗಳು "ಗ್ರಹದ ವಿಶಾಲ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಂಘರ್ಷದ ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ 'ನಿಶ್ಯಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ನಿಶ್ಯಸ್ತ್ರ ಶಾಂತಿ'ಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರುತ್ತಾರೆ." ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು "ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಪ್ರಚಾರದ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೂಲಕ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಜನರಿಗೆ" ಹತ್ತಿರವಾಗುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು "ಶಾಂತಿಯ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಏರುತ್ತಿರುವ ಉದ್ದೇಶಗಳು, ಧ್ವನಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳ ಏಕತೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕೇಳಬಹುದು" ಎಂಬ ಭರವಸೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಜರ್ಮನ್ ಬಿಷಪ್ಗಳ ಸಮ್ಮೇಳನವು ಪೋಪ್ಗೆ ತನ್ನ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದೆ. ನಿನ್ನೆ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 13 ರಂದು ಪ್ರಕಟವಾದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ, ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಲಿಂಬರ್ಗ್ನ ಬಿಷಪ್ ಜಾರ್ಜ್ ಬಾಟ್ಜಿಂಗ್ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ: “ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಂಬಿಗಸ್ತರ ಜರ್ಮನ್ ಬಿಷಪ್ಗಳ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ, ನೀವು ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಎಪ್ಪತ್ತನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ನಾನು ನನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ.
"ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ಡಯಾಸಿಸ್ ಜೀವನದ ಉಡುಗೊರೆಗಾಗಿ ತಂದೆಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ರೋಮ್ ಡಯಾಸಿಸ್ ಪರವಾಗಿ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ವಿಕಾರ್ ಬಲ್ದಾಸರೆ ರೀನಾ ಅವರು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.