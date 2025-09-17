ಗಾಜಾ ಕದನ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಪೋಪ್ ಮತ್ತೆ ಮನವಿ: ಎಲ್ಲರ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಲಾಗದ ಮಾನವ ಘನತೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು
ವರದಿ: ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನ್ಯೂಸ್
ತಮ್ಮ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಪೋಪ್ ಲಿಯೋ XIV ಅವರು ಗಾಜಾದ ಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮ "ಆಳವಾದ" ಸಹಾನುಭೂತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕದನ ವಿರಾಮ, ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ, ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನವೀಯ ಕಾನೂನಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗೌರವಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮನವಿಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ.
"ಗಾಜಾದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯನ್ ಜನರಿಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಆಳವಾದ ಸಹಾನುಭೂತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ, ಅವರು ಭಯದಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬದುಕುಳಿದಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಪೋಪ್ ಲಿಯೋ XIV ಬುಧವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.
ಇಸ್ರೇಲಿ ಪಡೆಗಳು ಮಂಗಳವಾರ ಗಾಜಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಗಾಜಾ ನಗರದ ಮೇಲೆ ಬೃಹತ್ ಹೊಸ ಮಿಲಿಟರಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ, ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅವರು ಎದುರಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ತೀವ್ರವಾದ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಯ ಮಧ್ಯೆ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ನಗರದಿಂದ ಪಲಾಯನ ಮಾಡುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿವೆ. ಹಮಾಸ್ 350,000 ಜನರು ನಗರದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಿಂದ ಗಾಜಾ ನಗರದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೂ 175,000 ಜನರು ನಗರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊರೆದಿದ್ದಾರೆ.
"ಕದನ ವಿರಾಮ, ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ, ಮಾತುಕತೆಯ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನವೀಯ ಕಾನೂನಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗೌರವ" ಕ್ಕಾಗಿ ಪವಿತ್ರ ತಂದೆ ತಮ್ಮ ಮನವಿಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿದರು.
ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ಪೋಪ್ ಲಿಯೋ "ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯದ ಉದಯ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಉದಯಿಸಲಿ" ಎಂಬ ತಮ್ಮ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಲು "ಎಲ್ಲರನ್ನು" ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರು.