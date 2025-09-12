ಬ್ರೆಜಿಲ್ನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ 27 ವರ್ಷ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ
ವರದಿ: ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನ್ಯೂಸ್
ಬ್ರೆಜಿಲ್ನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಸಮಿತಿಯು ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೈರ್ ಬೋಲ್ಸನಾರೊ ಅವರನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋತ ನಂತರ ಅಧಿಕಾರದ ಮೇಲಿನ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ದಂಗೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರೆಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ 27 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದೆ.
2022 ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋತ ನಂತರ ಅಧಿಕಾರದ ಮೇಲಿನ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ದಂಗೆ ಯತ್ನ ನಡೆಸಿದ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್ನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಸಮಿತಿಯು ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೈರ್ ಬೋಲ್ಸನಾರೊ ಅವರಿಗೆ 27 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದೆ.
ಅವರು ದೋಷಾರೋಪಣೆ ಮಾಡಲಾದ ಐದು ಆರೋಪಗಳು ಆ ಸೋಲಿನ ನಂತರದ ಪಿತೂರಿಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿವೆ ಮತ್ತು ಆ ಆರೋಪಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು, ವಿಜೇತ ಲೂಯಿಜ್ ಇನಾಸಿಯೊ ಲುಲಾ ಡ ಸಿಲ್ವಾ ಅವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಅವರನ್ನು ಲುಲಾ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೋಲ್ಸನಾರೊ ಬೆಂಬಲಿಗರು 2023 ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗಿದರು ಮತ್ತು ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಲೂಟಿ, ಹಾನಿ ಮತ್ತು ವಿನಾಶ ಕಡಿಮೆಯಾದ ನಂತರ, 1,500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು.
ಈ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮತ್ತು ದೂರಗಾಮಿ ಪ್ರಕರಣವು "ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಕ್ಷಣ" ಎಂದು ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಲೂಯಿಸ್ ರಾಬರ್ಟೊ ಬರೋಸೊ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಐದು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಬೋಲ್ಸನಾರೊ ಅವರನ್ನು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರೆಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಏಳು ಸಹ-ಪಿತೂರಿಗಾರರಲ್ಲಿ ಆರು ಮಂದಿಗೆ ದೀರ್ಘ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದರು. ಉದ್ದಕ್ಕೂ, ಬೋಲ್ಸನಾರೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಹಾಜರಾಗದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ಮಾಟಗಾತಿ ಬೇಟೆ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರ ವಕೀಲರು ಈಗ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳೆಯುವ ಬದಲು ಅವರು ಗೃಹಬಂಧನದಲ್ಲಿಯೇ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಲು ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಇರಿತದಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ನಂತರ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ಅಂದಿನಿಂದ, ಅವರು ಹಲವಾರು ಜೀವರಕ್ಷಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿಗೂ ಮುಂಚೆಯೇ, ಅವರು 2033 ರವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಬೋಲ್ಸನಾರೊ ಮಾಜಿ ಸೇನಾ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರೂ, ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ಸೇನೆಯು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಹಿಂಜರಿಯಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕ್ಷಣಿಕ ಅಶಾಂತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಂತರು ಮತ್ತು ದಂಗೆಗೆ ಸೇರಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು, ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು.
ಬೋಲ್ಸನಾರೊಗೆ 70 ವರ್ಷ. ಅವರು ಈಗ ತಮ್ಮ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗೃಹಬಂಧನದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದೇಶದಿಂದ ಪಲಾಯನ ಮಾಡದಂತೆ ತಡೆದರು, ಆದರೆ ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಬಲವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ.