ಕ್ರೈಸ್ತ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಪೋಪ್: ಕ್ರಿಸ್ತನಿಲ್ಲದ 'ಮೌಲ್ಯಗಳು' ಜಗತ್ತನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ
ವರದಿ: ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನ್ಯೂಸ್
ಫ್ರೆಂಚ್ ಚುನಾಯಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬರೆದ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ, ಪೋಪ್ ಲಿಯೋ, ಕ್ರೈಸ್ತ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಯೇಸುವಿನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ, ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಜೀವಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಮತ್ತು ಜಗತ್ತನ್ನು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಳವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಅವರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಪೋಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ಯೇಸು ತನ್ನ ಮರಣ ಮತ್ತು ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಮೂಲಕ ಪಡೆದ ಮೋಕ್ಷವು ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ, ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಮದುವೆ, ಮಾನವ ಘನತೆ ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಗೌರವ, ಆರೋಗ್ಯ, ಹಾಗೆಯೇ ಸಂವಹನ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯದಂತಹ ಮಾನವ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಾ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ" ಎಂದು ಪೋಪ್ ಲಿಯೋ ಗುರುವಾರ ಹೇಳಿದರು.
ಫ್ರೆಂಚ್ ವಾಲ್-ಡಿ-ಮಾರ್ನೆ ಇಲಾಖೆಯ ಚುನಾಯಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಪೋಪ್ ಲಿಯೋ, ರೋಮ್ಗೆ ಅವರ ಜುಬಿಲಿ "ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಯಾಣ"ವು "ಭರವಸೆಯಿಂದ ಬಲಗೊಂಡ" ಮತ್ತು "ಹೆಚ್ಚು ನ್ಯಾಯಯುತ, ಹೆಚ್ಚು ಮಾನವೀಯ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸಹೋದರತ್ವದ ಜಗತ್ತನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವತ್ತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸಜ್ಜಾಗಲು" ಅವರ ದೈನಂದಿನ ಬದ್ಧತೆಗಳಿಗೆ ಮರಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಸಮಾಜದ "ಅತಿಯಾದ" ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಪವಿತ್ರ ತಂದೆಯು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು "ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಆತನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನಾಗರಿಕ ನಾಯಕರು "ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪುಷ್ಟೀಕರಣ" ವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪೋಪ್ ಲಿಯೋ ವಿವರಿಸಿದರು.