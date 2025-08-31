ಪೋಪ್: 'ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಮೌನವಾಗಬೇಕು, ಭ್ರಾತೃತ್ವ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯದ ಧ್ವನಿ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಬೇಕು'
ವರದಿ: ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನ್ಯೂಸ್
ಪೋಪ್ ಲಿಯೋ XIV ಅವರು ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮ ನಿಕಟತೆಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ, ತಕ್ಷಣದ ಕದನ ವಿರಾಮಕ್ಕಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮಿನ್ನೇಸೋಟದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯ ಬಲಿಪಶುಗಳಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾರಿಟಾನಿಯಾ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ ವಲಸಿಗರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಉಕ್ರೇನ್ನಾದ್ಯಂತ ನಗರಗಳ ಮೇಲೆ ರಷ್ಯಾ ತನ್ನ ದಾಳಿಯನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಪೋಪ್ ಲಿಯೋ XIV ಅವರು ತಕ್ಷಣದ ಕದನ ವಿರಾಮ ಮತ್ತು ಸಂವಾದದ ಪರವಾಗಿ ಗಂಭೀರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮನವಿಯನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಆಯುಧಗಳ ಧ್ವನಿ ಮೌನವಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಭ್ರಾತೃತ್ವ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯದ ಧ್ವನಿ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಪೋಪ್ ಹೇಳಿದರು.
ಭಾನುವಾರದ ಏಂಜೆಲಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪೋಪ್, ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮ ನಿಕಟತೆಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿದರು, ಯುದ್ಧವು ಉಂಟುಮಾಡಿದ ನಿರಂತರ ವಿನಾಶ ಮತ್ತು ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಾದಿಸಿದರು.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಉದಾಸೀನತೆಗೆ ಬಲಿಯಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಬದಲಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ದಾನದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರವಾಗಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು, ಕದನ ವಿರಾಮಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕರೆಯನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು.
"ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವವರು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ತರ್ಕವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದಾಯದ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯ ಹಾದಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯುವ ಸಮಯ ಇದು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.