ವ್ಯಾಟಿಕನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪೋಷಕರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಪೋಪ್ ಲಿಯೋ
ವರದಿ: ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನ್ಯೂಸ್
ಪಿತೃತ್ವ ರಜೆ, ವಿಶೇಷ ಮಕ್ಕಳು ಇರುವ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಉಪಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಪೋಪ್ ಲಿಯೋ ಅವರು ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಗುವಿನ ಜನನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಐದು ದಿನಗಳ ವೇತನ ಸಹಿತ ರಜೆ; ಅಂಗವಿಕಲ ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಮೂರು ದಿನಗಳ ವೇತನ ಸಹಿತ ರಜೆ: ಆಗಸ್ಟ್ 11, ಸೋಮವಾರ ಪ್ರಕಟವಾದ ರೆಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಎರಡು ಹೊಸ ನಿಬಂಧನೆಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇದು ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನಗರ ರಾಜ್ಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ.
ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಕ್ರೋಢೀಕೃತ ಪಠ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ನಿಯಮಗಳ ಕೆಲವು ಪ್ಯಾರಾಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವ ರೆಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ನಲ್ಲಿನ ಹೊಸ ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಪಿತೃತ್ವ ರಜೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.
"ಮಗುವಿನ ಜನನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ಐದು ದಿನಗಳ ವೇತನ ಸಹಿತ ರಜೆಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಇರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ದಾಖಲೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. "ಐದು ದಿನಗಳ ರಜೆಯನ್ನು ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳು ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಸತತವಾಗಿ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಪೂರ್ಣ ದಿನದ ಏರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ, ಘಟನೆಯಿಂದ ಮೂವತ್ತು ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲದ ಒಳಗೆ, ಹಕ್ಕನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ದಂಡದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು."
ಐದು ದಿನಗಳ ರಜೆಗಾಗಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ತಂದೆಯು "ಸೇವೆಯ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಣಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಪೂರ್ಣ ವೇತನ"ಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
"ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ತೀವ್ರತೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ" ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ, "ಪೋಷಕರು, ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಮೂರು ದಿನಗಳ ವೇತನ ರಜೆಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಮಗುವನ್ನು ವಿಶೇಷ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸದಿದ್ದರೆ, ಇದನ್ನು ಸತತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು" ಎಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.