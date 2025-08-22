ಸಿಶೆಲ್ಲೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡ ಪೋಪ್ ಲಿಯೋ
ಪೋಪ್ ಲಿಯೋ XIV ಅವರು ಇಂದು ವ್ಯಾಟಿಕನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಸಿಶೆಲ್ಲೆಸ್ ದೇಶದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ವಾವೆಲ್ ರಮ್ಕಲವಾನ್ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ವರದಿ: ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನ್ಯೂಸ್
ಪವಿತ್ರ ಪೀಠದ ಪತ್ರಿಕಾ ಕಚೇರಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಂತರ ಪವಿತ್ರ ಪೀಠದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಪಿಯೆತ್ರೋ ಪರೋಲಿನ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು, ಅವರೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯದ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳ ವಿಭಾಗದ ಬಹುಪಕ್ಷೀಯ ವಲಯದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನ್ಸಿಗ್ನೋರ್ ಡೇನಿಯಲ್ ಪಚೊ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು.
"ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸೌಹಾರ್ದಯುತ ಚರ್ಚೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹೋಲಿ ಸೀ ಮತ್ತು ಸಿಶೆಲ್ಲೆಸ್ ಗಣರಾಜ್ಯದ ನಡುವಿನ ಉತ್ತಮ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಯಿತು" ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
22 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 16:53