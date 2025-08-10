ಅರ್ಮೇನಿಯ-ಅಜೈರ್ಬೈಜಾನ್ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ ಪೋಪ್ ಲಿಯೋ
ವರದಿ: ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನ್ಯೂಸ್
ಭಾನುವಾರದ ತಮ್ಮ ತ್ರಿಕಾಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಮೇನಿಯ-ಅಜೈರ್ಬೈಜಾನ್ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಪೋಪ್ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಲಿಯೋ ಅವರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅರ್ಮೇನಿಯಾ ಮತ್ತು ಅಜೆರ್ಬೈಜಾನ್ ಶ್ವೇತಭವನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿವೆ, ಇದು ಹತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಜನರನ್ನು ಕೊಂದ ಮತ್ತು 100,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಮೇನಿಯನ್ನರನ್ನು ವಿವಾದಿತ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಕರಬಖ್ನಿಂದ ಹೊರಹಾಕಲು ಕಾರಣವಾದ ದಶಕಗಳ ಸಶಸ್ತ್ರ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ, ಅರ್ಮೇನಿಯಾ ಮತ್ತು ಅಜೆರ್ಬೈಜಾನ್ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾಗೋರ್ನೊ-ಕರಾಬಖ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಕರಬಖ್ ಪ್ರದೇಶದ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದವು.
ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಲು ಹೋರಾಡಿದವು, ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಿ ಹತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು.
2023 ರಲ್ಲಿ ಅಜೆರ್ಬೈಜಾನ್ ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಭೂಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಮರಳಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಸುಮಾರು 99 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಇರುವ 100,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಮೇನಿಯನ್ನರು ಪಲಾಯನ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು.