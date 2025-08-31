ಹುಡುಕಿ

ಹುಡುಕಿ

ಹುಡುಕಿ

knಕನ್ನಡ
ಪೋಪ್

ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ಪೋಪ್ ಲಿಯೋ

ಪೋಪ್ ಲಿಯೋ XIV ಅವರು ಜಿಂಬಾಬ್ವೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಮ್ಮರ್ಸನ್ ಮ್ನಂಗಾಗ್ವಾ ಅವರನ್ನು ವ್ಯಾಟಿಕನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಜಿಂಬಾಂಬ್ವೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಖಾಸಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿದೆ.

ವರದಿ: ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನ್ಯೂಸ್

ಪೋಪ್ ಲಿಯೋ XIV ಅವರು ಜಿಂಬಾಬ್ವೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಮ್ಮರ್ಸನ್ ಮ್ನಂಗಾಗ್ವಾ ಅವರನ್ನು ವ್ಯಾಟಿಕನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಜಿಂಬಾಂಬ್ವೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಖಾಸಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿದೆ.

ಪವಿತ್ರ ಪೀಠದ ಪತ್ರಿಕಾ ಕಚೇರಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಂತರ ಪವಿತ್ರ ಪೀಠದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಪಿಯೆತ್ರೋ ಪರೋಲಿನ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. ಅವರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರ್ಚ್'ಬಿಷಪ್ ಪೌಲ್ ರಿಚರ್ಡ್ ಗ್ಯಾಲಘರ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದರು. 

"ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸೌಹಾರ್ದಯುತ ಚರ್ಚೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹೋಲಿ ಸೀ ಮತ್ತು ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಗಣರಾಜ್ಯದ ನಡುವಿನ ಉತ್ತಮ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಯಿತು" ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

31 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 12:51

ವಿಶ್ವಗುರುಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವಿವರ
ತ್ರಿಕಾಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ
ತ್ರಿಕಾಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ
ವಿಶ್ವಗುರುಗಳ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭೇಟಿಗಳು
ವಿಶ್ವಗುರುಗಳ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭೇಟಿಗಳು
ದೊಡ್ಡ ಸೇವಾ ನೊಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸೇವಾ ನೊಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆ