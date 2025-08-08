ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಘಾನಾ ಜನರಿಗೆ ಪೋಪ್ ಲಿಯೋ ಸಂತಾಪ
ವರದಿ: ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನ್ಯೂಸ್
ಆಗಸ್ಟ್ 6 ರಂದು ಮಿಲಿಟರಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರ ಸಾವಿಗೆ ಘಾನಾದ ಜನರು ಶೋಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಘಾನಾ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಪೋಪ್ ಲಿಯೋ ಅವರ ಸಂತಾಪವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 6 ರ ಬುಧವಾರ ಪಶ್ಚಿಮ ಆಫ್ರಿಕಾದ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದ ಘಾನಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಿಲಿಟರಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಪ್ ಲಿಯೋ ಅವರು ತಮ್ಮ ದುಃಖವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿಯೆಟ್ರೊ ಪರೋಲಿನ್ ಅವರು ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ, ಘಾನಾ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಬಿಷಪ್ಗಳ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೂ ಆಗಿರುವ ಸುಯಾನಿ ಡಯಾಸಿಸ್ನ ಬಿಷಪ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಕೆ. ಗ್ಯಾಮ್ಫಿ ಅವರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.
ಹೋಲಿ ಸೀ ಪ್ರೆಸ್ ಆಫೀಸ್ ಆಗಸ್ಟ್ 7 ರ ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿತು, ಅದು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ, "ಅವರ ಪವಿತ್ರ ಪೋಪ್ ಲಿಯೋ XIV ಅವರು ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಎಲ್ಲರ ಸಾವಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂತಾಪವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೃತರ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರ ಕರುಣೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಮತ್ತು ಅವರ ನಷ್ಟವನ್ನು ದುಃಖಿಸುವವರಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ, ಪವಿತ್ರ ತಂದೆಯು ಈ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಮೀಪ್ಯದ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ."
ಮೂವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಐದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಹೊತ್ತ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್, ಮಧ್ಯ ಅಶಾಂತಿ ಪ್ರದೇಶದ ದಟ್ಟವಾದ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಯಿತು. ಅದು ಘಾನಾದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಒಮಾನೆ ಬೋಮಾ, ಪರಿಸರ ಸಚಿವ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮುರ್ತಲಾ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಮತ್ತು ಆರು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇತರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುತ್ತಿತ್ತು. ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಒಬುವಾಸಿ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಯಾರೂ ಬದುಕುಳಿದಿಲ್ಲ.