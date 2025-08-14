ಪೋಪ್: ಉಕ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಹಸಿವು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿ
ವರದಿ: ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನ್ಯೂಸ್
ಕ್ಯಾಸ್ಟೆಲ್ ಗ್ಯಾಂಡೋಲ್ಫೊದಲ್ಲಿರುವ ವಿಲ್ಲಾ ಬಾರ್ಬೆರಿನಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದಾಗ, ಪೋಪ್ ಲಿಯೋ XIV ಅವರು ಉಕ್ರೇನ್ಗಾಗಿ ಕದನ ವಿರಾಮ ಮಾತುಕತೆ, ಗಾಜಾದಲ್ಲಿನ ಮಾನವೀಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲಿ ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಪೋಪ್ ಲಿಯೋ XIV ಅವರು ಉಕ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿ ಕದನ ವಿರಾಮ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದ, ಗಾಜಾದಲ್ಲಿನ ಮಾನವೀಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಹಸಿವಿನ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಇಸ್ರೇಲಿ ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು.
"ಯುದ್ಧದ ಮೂಲಕ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗದ" ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿ ಸೀಯ "ಮೃದು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆ"ಯ ಈ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಪೋಪ್ ಬುಧವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 13 ರಂದು ಕ್ಯಾಸ್ಟೆಲ್ ಗ್ಯಾಂಡೋಲ್ಫೊಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರು ಪತ್ರಕರ್ತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಗಸ್ಟ್ 19 ರವರೆಗೆ ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆಯ ಎರಡನೇ ಅವಧಿಯನ್ನು ಕಳೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ನಿವಾಸವಾದ ವಿಲ್ಲಾ ಬಾರ್ಬೆರಿನಿಯ ದ್ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ನೆರೆದಿದ್ದ ಅನೇಕ ಜನರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಾರರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪೋಪ್ ಉತ್ತರಿಸಿದರು.
ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ನಡುವಿನ ಮುಂಬರುವ ಶೃಂಗಸಭೆಯಿಂದ ನೀವು ಏನನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಲಿಯೋ XIV ಉತ್ತರಿಸಿದರು: "ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕದನ ವಿರಾಮವನ್ನು ಬಯಸಬೇಕು. ಹಿಂಸಾಚಾರ, ಅನೇಕ ಸಾವುಗಳು ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಅವರು ಹೇಗೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು ಎಂದು ನೋಡೋಣ. ಏಕೆಂದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಸಮಯದ ನಂತರ, ಯುದ್ಧದ ಉದ್ದೇಶವೇನು? ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂಭಾಷಣೆ, ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕು, ಹಿಂಸೆಯನ್ನಲ್ಲ, ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನಲ್ಲ."
ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಈ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಘರ್ಷಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಹೋಲಿ ಸೀ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಪೋಪ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು: “ಹೋಲಿ ಸೀ ಅವುಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ... ಆದರೆ ನಾವು 'ಮೃದು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆ'ಯ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೇವೆ, ಸಂವಾದ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಮೂಲಕ ಅಹಿಂಸೆಯ ಅನ್ವೇಷಣೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತೇವೆ - ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಯುದ್ಧದಿಂದ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.”