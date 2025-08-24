ತ್ರಿಕಾಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಪ್: ಮಾತು ಮತ್ತು ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದೇ ನಿಜವಾದ ವಿಶ್ವಾಸ
ವರದಿ: ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನ್ಯೂಸ್
ತ್ರಿಕಾಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಪೋಪ್ ಲಿಯೋ ಅವರು ಇಂದಿನ ಶುಭಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತು ಮತ್ತು ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದೇ ನಿಜವಾದ ವಿಶ್ವಾಸ ಎಂದು ಪೋಪ್ ಹೇಳಿದರು.
"ದೇವರು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕರುಣೆಯ ಪಿತನಾಗಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಯಾವಾಗಲೂ ತೆರೆದ ತೋಳುಗಳಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮೋಕ್ಷದ ಬಾಗಿಲು ಕಿರಿದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಯೇಸು ಏಕೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ?" ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈ ಚಿತ್ರವು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಬಹುದು ಎಂದು ಪೋಪ್ ಗಮನಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನಿರುತ್ಸಾಹಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬದಲಾಗಿ, ಅತಿಯಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮತ್ತು ತಾವು ಈಗಾಗಲೇ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವವರಿಗೆ - "ಧರ್ಮವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಂಬುವವರಿಗೆ" ಅವರು ಸವಾಲು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.
ಈ ಜನರು, ಪೋಪ್ ಲಿಯೋ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೃದಯವನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ದೇವರು ಪೂಜೆಯಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುವ ಜನರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಲು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಪಾಲಿಸಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯದಿದ್ದರೆ ಜನರು ತ್ಯಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅಥವಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಈ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುವ ಜನರು ಭಗವಂತನ ಮುಂದೆ ನಿಂತಾಗ, "ಅವನೊಂದಿಗೆ ತಿಂದು ಕುಡಿದು ಆತನ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿದೆವು ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆಪಡುತ್ತಾ" ಅವನು ಅವರನ್ನು ದೂರವಿಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಪೋಪ್ ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ನಂಬಿಕೆಯು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನದ ಭಾಗವಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಅಧಿಕೃತವಾಗುತ್ತದೆ - "ಅದು ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಅಡಿಪಾಯವಾದಾಗ, ಅದು ಯೇಸು ಮಾಡಿದಂತೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಲು ಬದ್ಧರಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧರಿರುವ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಾಗಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತದೆ." ಎಂದು ಪೋಪ್ ಹೇಳಿದರು.