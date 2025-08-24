ಹುಡುಕಿ

ಮೊಜಾಂಬಿಕ್‌ಗಾಗಿ ಪೋಪ್ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ: ದೇಶದ ನಾಯಕರು ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲಿ

ಭಾನುವಾರದ ಏಂಜೆಲಸ್ ನಂತರ, ಪೋಪ್ ಲಿಯೋ ತಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮೊಜಾಂಬಿಕ್‌ನ ಕ್ಯಾಬೊ ಡೆಲ್ಗಾಡೊ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್‌ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸುತ್ತಾರೆ, ಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧದಿಂದ ಗಾಯಗೊಂಡ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಸಾಮೀಪ್ಯವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ.

ವರದಿ: ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನ್ಯೂಸ್

ಮೊಜಾಂಬಿಕ್‌ನ ಕ್ಯಾಬೊ ಡೆಲ್ಗಾಡೊ ಜನರು ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಹಿಂಸಾಚಾರದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಅಭದ್ರತೆಯನ್ನು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2017 ರಿಂದ, ಉತ್ತರ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದಾಳಿಗಳು ಸಾವಿರಾರು ಜನರನ್ನು ಕೊಂದು ಒಂದು ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳನ್ನು ತೊರೆದು ದೇಶದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. 

"ಸಾವು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳಾಂತರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಲಿಯಾದ ಕ್ಯಾಬೊ ಡೆಲ್ಗಾಡೊ ಜನರಿಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ನಿಕಟತೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಪೋಪ್ ಲಿಯೋ ಹೇಳಿದರು. "ನಮ್ಮ ಈ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರನ್ನು" ಮರೆಯಬಾರದು ಎಂದು ಅವರು ಭಕ್ತಾಧಿಗಳನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಮೊಜಾಂಬಿಕ್ ನಾಯಕರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ಆಶಿಸಿದರು.

ನಂತರ ಪೋಪ್ ಲಿಯೋ ಅವರು ಆಗಸ್ಟ್ 22 ರ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಯುದ್ಧದ ಉಪವಾಸದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಉಪವಾಸದ ದಿನವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್‌ನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತಾ, ಅವರು "ಉಕ್ರೇನ್‌ಗಾಗಿ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ" ಎಂಬ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.

24 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 18:22

