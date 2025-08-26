ಜಡ್ಜ್ ಅಬ್ದೆಲ್ಸಲಾಂ ಅವರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡ ಪೋಪ್ ಲಿಯೋ
ಮಾನವ ಭ್ರಾತೃತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಜಾಯೆದ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹಿರಿಯರ ಮಂಡಳಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಬ್ದೆಲ್ಸಲಾಮ್ ಅವರನ್ನು ಪೋಪ್ ಲಿಯೋ ಅವರು ವ್ಯಾಟಿಕನ್ನಿಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ವರದಿ: ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನ್ಯೂಸ್
ಸೋಮವಾರ, ಪೋಪ್ ಲಿಯೋ XIV ಅವರು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಬ್ದೆಲ್ಸಲಾಮ್ ಅವರನ್ನು ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಪ್ರೇಷಿತ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾದರು.
ಸಭೆಯ ನಂತರ, ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಅಬ್ದೆಲ್ಸಲಾಮ್, ಈ ಭೇಟಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಭ್ರಾತೃತ್ವವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಒಂದು ಸಾಧನವಾಗಿ ಅಂತರ್-ಧರ್ಮೀಯ ಸಂವಾದದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸಂಘರ್ಷಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಾಯಕರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಎಂದು ಅವರು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.
26 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 16:29