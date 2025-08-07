ಹಿರೋಷಿಮಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದಂದು ಪೋಪ್: ನ್ಯಾಯವು ಸುಳ್ಳು ಭದ್ರತೆಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿ
ವರದಿ: ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನ್ಯೂಸ್
ತಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತಾ, ಪೋಪ್ ಲಿಯೋ ಜಪಾನ್ನ ಹಿರೋಷಿಮಾದ ಪರಮಾಣು ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಯ 80 ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ, ಸಂವಾದ ಮತ್ತು ಭ್ರಾತೃತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಜಪಾನಿನ ಹಿರೋಷಿಮಾ ನಗರದ ಮೇಲೆ ಪರಮಾಣು ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ನಡೆದು 80 ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಿದ್ದು , ಪೋಪ್ ಲಿಯೋ XIV, ಆಗಸ್ಟ್ 6, 1945 ರಂದು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ ಮತ್ತು ಗಾಯಗೊಂಡ ಹತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಜನರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯವನ್ನು ಮೀಸಲಿಟ್ಟರು. ಕೇವಲ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಜಗತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ದುಃಖಕರ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು: ನಾಗಸಾಕಿಯ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ.
ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ನಡೆದು ಎಂಟು ದಶಕಗಳು ಕಳೆದಿದ್ದರೂ, "ಆ ದುರಂತ ಘಟನೆಗಳು ಯುದ್ಧದಿಂದ - ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ವಿನಾಶದ ವಿರುದ್ಧ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿವೆ" ಎಂದು ಅವರು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದರು.
ತೀವ್ರವಾದ ವಿಭಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರಕ ಹಿಂಸಾಚಾರದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಇಂದಿನ ಜಗತ್ತು, "ಪರಸ್ಪರ ವಿನಾಶದ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ" ಸುಳ್ಳು ಭದ್ರತೆಯ ಅರ್ಥವನ್ನು ನ್ಯಾಯ, ಮುಕ್ತ ಸಂವಾದ ಮತ್ತು ಭ್ರಾತೃತ್ವದ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪೋಪ್ ಲಿಯೋ ತಮ್ಮ ಆಶಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ, ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ನಗರದ ಪೀಸ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಯ ನಿಖರವಾದ ಸಮಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8:15 ಕ್ಕೆ ಮೌನ ಆಚರಿಸುವ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆಯ 120 ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು.