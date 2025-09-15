ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಗಿನಿಯರು ಅಮೆಜೋನಿಯಾದ ಸ್ಥಳೀಯ ಧರ್ಮಸಭೆಗಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
ಸಿಸ್ಟರ್ ಎಲೈನ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂಜ್
ಪೆರುವಿಯದ ಅಮೆಜಾನ್ ವಿಶಾಲವಾದ ಪ್ರಾಂತ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಅಪಾರ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮುದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರತೆಯು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೆಣೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಈ ವಿಷಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಜೀವಿಸುವ ಮತ್ತು ಘೋಷಿಸುವ ಧ್ಯೇಯವು ವಿಶೇಷ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಆಲಿಸುವುದು, ಆಲೋಚಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಗೌರವಿಸುವುದನ್ನು ಬಯಸುತ್ತದೆ.
ಹೃದಯದಿಂದ ಹುಟ್ಟುವ ದೈವಕರೆ
ಸಿಸ್ಟರ್ ಜಿಯೋವಾನ್ನಾರವರು ಪೆರುವಿಯದ ಕಾಡಿಗೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವುದು ಅವರಿಂದಲೇ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಭೆಯ ವರ್ಚಸ್ಸಿನಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸುವ ಆಳವಾದ ವಿಶ್ವಾಸವಾಗಿದೆ.
ಇದು ನನ್ನ ಸಭೆಯ ಡಿಎನ್ಎಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಧರ್ಮಪ್ರಚಾರಕ ದೈವಕರೆಯು ನನ್ನ ಸಭೆಯ ವರ್ಚಸ್ಸಿನಿಂದ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ, ಧರ್ಮಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೆರವಿನ ಹೆಚ್ಚು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸುವಾರ್ತಾಬೋಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಇಂತಹ ನೆರವು ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಅಮೆಜಾನ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೆರವಿನ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ.
ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ, ಸಿಸ್ಟರ್ ಜಿಯೋವಾನ್ನಾರವರು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಪ್ರಚಾರಕರಾಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದರು. 2017ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಕುಜ್ಕೊ ಕಾಡಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸೂತಿ ತಜ್ಞರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆಗ ಅವರ ಸಭೆಯು ಮೊದಲು ಪೆರುವಿಯದ ಅಮೆಜಾನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು.2018ರಲ್ಲಿ, ಹುಡುಕಾಟ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮಿಶ್ರ ಹಾಗೂ ಸಂಚಾರಿ ಡೊಮಿನಿಕನ್ ಸಮುದಾಯವು ಬಾಜೊ ಉರುಬಾಂಬಾದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮುದಾಯಗಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸೇವೆ
ಸಿಸ್ಟರ್ ಜಿಯೋವಾನ್ನಾರವರ ಧ್ಯೇಯವೆಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಜನಾಂಗೀಯ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ 26 ಸಮುದಾಯಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುವುದು: ಮಟ್ಸಿಜೆಂಕಾಸ್, ಅಶಾನಿಂಕಸ್, ಕಾಕಿಂಟೆಸ್ ಮತ್ತು ನಾಂಟಿಸ್.
ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳನ್ನು ತಲುಪಲು, ಆಕೆಯು ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಸಮುದಾಯವು ವೇಗವಾಗಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಸಮಯ ನಿಂತುಹೋಗಿರುವಂತೆ ತೋರುವ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಮತ್ತು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಾರೆ.
ಮೊದಲ ಧರ್ಮಪ್ರಚಾರಕರು ಈ ನಾಡಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಾಗಿನಿಂದ, ಸ್ಥಳೀಯರೊಂದಿಗಿನ ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ನಿಕಟತೆಯು ಅವರ ಸೇವೆಯ ಆಧಾರಸ್ತಂಭಗಳಾಗಿವೆ.
ಸಿಸ್ಟರ್ ಜಿಯೋವಾನ್ನಾರವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಮುದಾಯವು ಬೋಧಿಸುವ ಧ್ಯೇಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದೆ, ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ, ಈ ಸಮುದಾಯಗಳ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪದ್ಧತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಧರ್ಮಸಭೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಪಾಲನಾ ಸೇವೆಯ ಏಜೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಮೌನ ಪುನರ್ವಸತಿಯ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು
2018ರಲ್ಲಿ ಕಿರಿಗುಯೆಟಿಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ನಂತರ, ಸಿಸ್ಟರ್ ಜಿಯೋವಾನ್ನಾರವರು ಸಮುದಾಯಗಳ ಮೌನ ಪುನರ್ವಸತಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಜರಿರುವಂತೆ ಮತ್ತು ಜೊತೆಯಾಗಲು ಕರೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಈ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಸಮುದಾಯವು ಆಳವಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ, ರಚನೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸ-ನಿರ್ಮಾಣದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಬಲಗೊಂಡಿದೆ.
ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಹೊರತೆಗೆಯುವ ಕಂಪನಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ನಿಲುವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಪಾಲನಾ ಸೇವೆಯ ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಮೌನ ಮತ್ತು ಕಾಯುವಿಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಲಾದ ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ನಿಕಟತೆಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ಈಗ ಸ್ಥಳೀಯ ಧರ್ಮಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿವೆ, ಅದು ತನ್ನನ್ನು ತನ್ನ ನಾಡಿನ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವೆಂದು ಗುರುತಿಸುತ್ತಿದೆ.