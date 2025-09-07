ವಿಶ್ವಗುರುವಿನಿಂದ ಸಂತ ಪದವಿ ಪಡೆಯಲಿರುವ "ನಿಜವಾದ ಸಹೋದರ" ಪಿಯರ್ ಜಾರ್ಜಿಯೊ ಫ್ರಾಸ್ಸಾಟಿ
ಎಲಿಯನ್ನಾ ಗುಗ್ಲಿಯೆಲ್ಮಿ
1925: ಶಾಂತಿ ಮಹೋತ್ಸವ. 2025: ಭರವಸೆ ಮಹೋತ್ಸವ.
ಈ ನಡುವೆ, ಘರ್ಷಣೆಗಳು, ಯುದ್ಧಗಳು ಮತ್ತು ವಿಭಜನೆಯ ಶತಮಾನ. ಆದರೂ 24 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದ ಟುರಿನ್ನ ಒಬ್ಬ ಯುವಕ ಈ ಎರಡು ಮಹೋತ್ಸವಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಾನೆ: ಪಿಯರ್ ಜಾರ್ಜಿಯೊ ಫ್ರಾಸ್ಸಾಟಿ. ಅವರು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹೋದರನಾಗಿ, ಹೆಸರಿನಿಂದ ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆಯಿಂದ ಬದುಕಿದರು.
ಆದರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7 ರಂದು ವಿಶ್ವಗುರು XIV ಲಿಯೋರವರು ಸಂತ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಿರುವ ಈ ಯುವಕ ಯಾರು?
ಅವರ ಕಥೆಯನ್ನು ಇಟಲಿ, ಸ್ಪೇನ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದಿಂದ ಬಂದ ಕಥೋಲಿಕ ಸಕ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯರ ಧ್ವನಿಯ ಮೂಲಕ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಯುವಕರು ಮತ್ತು ನಾಯಕರು ಅವರನ್ನು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಗುರು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ದೈನಂದಿನ ಅಸ್ತಿತ್ವವು ಪವಿತ್ರವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಜೀವನವು ಅವರನ್ನು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ಮತ್ತು ಇತರರ ಕಡೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿತು, ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ದಾನವೆಂದು ಅರ್ಥೈಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಯಾವ ರೀತಿಯ ಶಾಂತಿ?
ಜುಲೈ 6, 1925 ರಂದು, ಫ್ರಾಸ್ಸಾಟಿಯ ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆಯು ಟುರಿನ್ನ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಯಿತು. ಇದು ಗಣ್ಯರಿಂದಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬಡವರ ಅನಾಮಧೇಯ ಗುಂಪಿನಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಯಾವುದೇ ರಾಜಿಗಳಿಲ್ಲದೆ, ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದ ಈ ಯುವಕನನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಸಂತರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸುವ ದಿವ್ಯಬಲಿಪೂಜೆಯು ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಫ್ರಾಸ್ಸಾಟಿರವರ ಪವಿತ್ರ ಶಾಂತಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ಪವಿತ್ರ ಭರವಸೆಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಸಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.