ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ದಂಗೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಶಾಂತಿಯುತ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ನೈಜೀರಿಯದ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳ ಕರೆ
ಲಿಂಡಾ ಬೋರ್ಡೋನಿ
2023ರ ಸಂಸತ್ತಿನ ಮತದಾನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೈಜೀರಿಯಾದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಕಡೆಯಿಂದ ಅನ್ಯಾಯದ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು, ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ಆಪಾದಿತ ಚುನಾವಣಾ ದೋಷಗಳು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಹಾಳುಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಒವೆರಿಯದ ಮಹಾಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಲೂಸಿಯಸ್ ಉಗೊರ್ಜಿರವರು ಹೇಳಿದರು.
ಪಶ್ಚಿಮ ಆಫ್ರಿಕಾದ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಹಿಂಸಾಚಾರ ಮತ್ತು ಅಭದ್ರತೆಯ ನಡುವೆ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ ನೈಜೀರಿಯದ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕ್ಯಾಲಬಾರ್ನ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಧರ್ಮಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಭೆಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ಫಿಡೆಸ್ ಸುದ್ದಿಯ ಏಜೆನ್ಸಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ನೈಜೀರಿಯದ 2023ರ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ ರೀತಿಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ವರ್ತನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ದೇಶವು ಗಂಭೀರ ಅಸ್ತಿತ್ವವಾದದ ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ತಮ್ಮ ಪ್ರಚಾರದ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ 2027ರ ಸಂಸತ್ತಿನ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಮೂಲಭೂತ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಅವಶ್ಯಕವೆಂದು ಮಹಾಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಲೂಸಿಯಸ್ ಉಗೊರ್ಜಿರವರು ಹೇಳಿದರು ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯುತ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವವರು ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಅನಿವಾರ್ಯಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.
ಅಭದ್ರತೆ, ಭಯ, ಸ್ಥಳಾಂತರ, ಬಡತನ
ನೈಜೀರಿಯದಲ್ಲಿ ಅಭದ್ರತೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸಿದ ಇವರು, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗಳು ಭಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಸಮುದಾಯಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಜನರು ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿ ಸತ್ತವರ ಆತ್ಮಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತಿದೆ.
ನಮ್ಮ ಸಹ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಅಪಹರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಅಮಾನವೀಯಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಕೊಲ್ಲಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿದಿನ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಸಮುದಾಯಗಳಿಂದ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಲು, ತಮ್ಮ ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಲು ಮತ್ತು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಶಿಬಿರಗಳಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ತೀವ್ರ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಆಹಾರ ಅಥವಾ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಜನರು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿಷಾದಿಸಿದರು.
ಅಭದ್ರತೆಯು ಬಡತನ ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಯುವಜನತೆಯನ್ನು ಅಪರಾಧ, ವಲಸೆ ಮತ್ತು ಹತಾಶೆಗೆ ದೂಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮಹಾಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು.
ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ನೈಜೀರಿಯದವರು ರಾಜಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತೆ ಅವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದರು ಮತ್ತು ನೆರವಿನ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.