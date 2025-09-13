ಸುಡಾನ್ನ ನುಬಾ ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಧರ್ಮಪ್ರಚಾರಕ ಸಭೆಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಗಿನಿಯರು
ಸಿಸ್ಟರ್ ಕ್ರಿಸ್ಟೀನ್ ಮಾಸಿವೊ
ಏಳು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ, ಪ್ರಭುವಿನ ಪವಿತ್ರ ರಕ್ತದ ಧರ್ಮಪ್ರಚಾರಕ ಸಭೆಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಗಿನಿಯರು ಸದಸ್ಯರಾದ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮೇರಿ ಕ್ಯಾರೋಲಿನ್ ಲಾವಿಯಾರವರು ಸುಡಾನ್ ಜನರ ಸೇವೆಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಅಭದ್ರತೆಯ ಅಪಾರ ಸವಾಲುಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಜೀವನ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಧ್ಯೇಯವನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಪೂರೈಸುವ ಮತ್ತು ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕವೆಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅನೇಕ ಸವಾಲುಗಳಿವೆ, ಎಂದು ಸಿಸ್ಟರ್ ಮೇರಿ ಕ್ಯಾರೋಲಿನ್ ರವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು, ಆದರೆ ಎಲ್ಲದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ತಾವು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಸೇವೆಯಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೃಪ್ತಿಯಿದೆ. ನನ್ನ ಸೇವೆಯು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜನರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾರೆ.
ಸ್ಥಾಪಕರ ಕನಸು
ಸಿಸ್ಟರ್ ಮೇರಿ ಕ್ಯಾರೋಲಿನ್ ರವರು ಪ್ರಕಾರ, ಸುಡಾನ್ನಲ್ಲಿ ಸಭೆಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಆಕಸ್ಮಿಕವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅವರ ಸ್ಥಾಪಕರ ಬಹುಕಾಲದ ಕನಸಿನ ಸಾಕಾರವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಬಾಟ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಪ್ಫ್ಯಾನರ್ ರವರು ಸುವಾರ್ತೆಯು ಸುಡಾನ್ನವರೆಗೆ ತಲುಪಬೇಕೆಂದು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಈ ಮಿಷನ್ ಇಂದಿಗೂ ಅವರ ಸೇವೆಯ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಸೇವೆಯ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಾಲನಾ ಸೇವೆಯು
ಸಿಸ್ಟರ್ ಮೇರಿ ಕ್ಯಾರೋಲಿನ್ ರವರ ಸೇವೆಯು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಪಾಲನಾ ಸೇವೆಯದ್ದಾಗಿದೆ. ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿವೆ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕ್ಷಣದ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಮಕ್ಕಳು, ದಂಪತಿಗಳು ಮತ್ತು ಇಡೀ ಸಮುದಾಯಗಳ ಜೀವನವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುತ್ತವೆ.
ನಾನು ಹತ್ತಿರದ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಯುವ ಕಥೋಲಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ (YCS) ಆಂದೋಲನವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತೇನೆ, ಮದುವೆಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ, ಪವಿತ್ರ ಪರಮಪ್ರಸಾದ ಮತ್ತು ದೃಢೀಕರಣಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಧರ್ಮೋಪದೇಶವನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಸವಾಲುಗಳು
ಪ್ರಭುವಿನ ಪವಿತ್ರ ರಕ್ತದ ಧರ್ಮಪ್ರಚಾರಕ ಸಭೆಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಗಿನಿಯರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ನುಬಾ ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲಿನ ಜೀವನವು ಸುಲಭವಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಗಿನಿಯರ ದೈನಂದಿನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ. ಸಿಸ್ಟರ್ ಮೇರಿ ಕ್ಯಾರೋಲಿನ್ ರವರು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ದಿನವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು:
ಮೊದಲು, ನಾನು ಧ್ಯಾನಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗನೆ ಎದ್ದೇಳುತ್ತೇನೆ, ನಂತರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಮತ್ತು ನಂತರ ದಿವ್ಯಬಲಿಪೂಜೆ. ದಿವ್ಯಬಲಿಪೂಜೆಯ ನಂತರ, ನಾನು ಉಪಾಹಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕಾರ್ಯನಿರತ ದಿನ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ನಾನು ವೃದ್ಧರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ಅವರಿಗೆ ಆಹಾರ ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇನೆ, ಮತ್ತು ನಾವು ರೋಗಿಗಳನ್ನೂ ಭೇಟಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಲಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯ ಉತ್ತಮವೆಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಭೇಟಿಗಳಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿದ ನಂತರ, ಅವರು ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:00 ಗಂಟೆಗೆ, ಸಹೋದರಿಯರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಾಗಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಸಣ್ಣ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ.
ಸಂಕಷ್ಟಗಳ ನಡುವೆಯೂ ವಿಶ್ವಾಸ
ಸುಡಾನ್ನಲ್ಲಿನ ಸವಾಲುಗಳು ಅಪಾರವಾಗಿವೆ, ಬಡತನ ಮತ್ತು ಒಂಟಿತನದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಠಿಣ ಹವಾಮಾನದವರೆಗೆ, ಆದರೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮೇರಿ ಕ್ಯಾರೋಲಿನ್ ರವರು ತನ್ನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಆಶಾದಾಯಕ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹಭರಿತಳಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಜನರೊಂದಿಗೆ ಇರುವುದು, ಅವರ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಹೋರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುವುದು, ಸುವಾರ್ತೆ ಪ್ರೀತಿಯ ನಿಜವಾದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅವರು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವವರ ಜೀವನದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಭುವಿನ ಪಾಸ್ಖ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಫಲಪ್ರದವಾಗಿಸಲು ಅವರ ವರ್ಚಸ್ಸಿನಿಂದ ಬದುಕುವುದು ಎಂದು ಅವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.