ರೋಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾರ್ಡಿಕ್ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಪವಿತ್ರತೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಕರೆ ನೀಡಿ ಸಮಗ್ರ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು
ಸಿಸ್ಟರ್ ಕ್ರಿಸ್ಟೀನ್ ಮಾಸಿವೊ, CPS
ಜ್ಯೂಬಿಲಿ ವರ್ಷವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1-5 ರಂದು ರೋಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾರ್ಡಿಕ್ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳ ಸಮ್ಮೇಳನವು ಸಮಗ್ರ ಸಭೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು.
ಜಾಗತಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದರ್ಮಸಭೆಯ ಧ್ಯೇಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಲು ಈ ಸಭೆಯು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಿತು, ವಿಶ್ವಗುರು XIV ಲಿಯೋರವರೊಂದಿಗಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಭೇಟಿಯು ಅದರ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಕ್ಷಣವಾಗಿದ್ದರು.
ನಾರ್ಡಿಕ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಥೋಲಿಕ ಧರ್ಮಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಗಮನಿಸಿದರು, ದರ್ಮೋಪದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಮತಾಂತರಗೊಳ್ಳುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದರು.
"ಅವರು ಕೇವಲ ಧರ್ಮಸಭೆಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲ್ಪಡುವುದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಈ ಹೊಸ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಸುವಾರ್ತೆಗೆ ಪ್ರಬುದ್ಧ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಬೇಕು" ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಮುಕ್ತಾಯ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.
ಗುರುವಾರ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ವಿಶ್ವಗುರು XIV ಲಿಯೋರವರೊಂದಿಗಿನ ಖಾಸಗಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು, ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಗುರುವು ಅವರು ಕ್ರೈಸ್ತಧರ್ಮದ ಸಂವಾದವನ್ನು ಆಳಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಧರ್ಮಪ್ರಚಾರಕರ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ವಿಶ್ವಗುರುವಿನ ಕರೆಯ ಮೇರೆಗೆ, ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು, ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳ ಸಿನೊಡ್ನ ಫಲಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ತಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿದರು.
ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಅವರು ಅಂತರ-ನಾರ್ಡಿಕ್ ಸಿನೊಡಲ್ ತಂಡವನ್ನು ರಚಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು.
ಹೆಚ್ಚು ಧರ್ಮಪ್ರಚಾರಕರು ಧರ್ಮಸಭೆಗಾಗಿ ವಿಶ್ವಗುರುಗಳ ಕರೆಯನ್ನು ಆಲಿಸಿದ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು , ನಾರ್ಡಿಕ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳ ಸಿನೊಡ್ ನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ಬಯಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.