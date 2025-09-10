ಜಾಗತಿಕ ಶಾಂತಿಗೆ ಹವಾಮಾನ ಕ್ರಮ ಅತ್ಯಗತ್ಯ
ಕೀಲ್ಸ್ ಗುಸ್ಸಿ
ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್, ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರಿತಾಸ್ ಮತ್ತು CIDSE (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಗಾಗಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಕಾರ) ಸದಸ್ಯರು "ನ್ಯಾಯಯುತ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯುತ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಭರವಸೆಯ ಯಾತ್ರಿಕರು" ಎಂಬ ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತದ ಶಾಂತಿ, ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಿರುವ ಕಥೊಲಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು "ಸರಳ ಆದರೆ ತುರ್ತು ಸತ್ಯವನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಲು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹವಾಮಾನ ನ್ಯಾಯವಿಲ್ಲದೆ ನಿಜವಾದ ಶಾಂತಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಹವಾಮಾನ ನ್ಯಾಯವಿಲ್ಲ".
ತಕ್ಷಣದ ಕ್ರಮ ಅಗತ್ಯ
ಪರಿಸರ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು, ಛಿದ್ರವಾಗುತ್ತಿರುವ ಜಾಗತಿಕ ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ತೀವ್ರ ಬಡತನವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜಾಗತಿಕ ಬೆದರಿಕೆಯ ಜಾಲದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಈ ಕಥೋಲಿಕ ನಾಯಕರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಈಗ ಸಾಮೂಹಿಕ ದುಃಖಗಳ ಒಮ್ಮುಖವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಹಾನಿಯ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶವಾಗುವ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿರುವ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.
ವಿಶ್ವಗುರು ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರವರ 'ಲೌದಾತೋ ಸಿ' ಎಂಬ ಸುತ್ತೋಲೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಈ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳು ಭವಿಷ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸುವುದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸುರುಳಿಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ತಕ್ಷಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ಗ್ರಹವು ಅದರ ಕರಾಳ ಗಂಟೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಾಯಕರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭವಿಷ್ಯ ಈಗ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ
ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮರುಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಲು, ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ನೇತೃತ್ವದ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಆದ್ಯತೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸವಾಲು ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅವರ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಹಕ್ಕಿನ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು.
ಮುಂದಿನ ಮಾರ್ಗವೇನು? ಈ ಗುರಿಯತ್ತ ಯಾವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು? ಕಥೋಲಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬೋಧನೆಯ ತತ್ವಗಳು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯು ವಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು "ನೈತಿಕ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಶಾಂತಿಯುತ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರವಾದ ಜಗತ್ತನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ".
ವಿಶ್ವಗುರು ಲಿಯೋರವರು ಮತ್ತು ಇತರ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡು, ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್, ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರಿತಾಸ್ ಮತ್ತು CIDSE ಸದಸ್ಯರು ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು, ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲು ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲು ಕರೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಶಾಂತಿಯುತ, ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಜಗತ್ತು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನವನ್ನು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ.