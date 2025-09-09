ಆಫ್ರಿಕಾದ ಮಹಿಳಾ ದೈವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಸಿನೊಡಲ್ ಧರ್ಮಸಭೆಗಾಗಿ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ
ಸಿಸ್ಟರ್ ಕ್ರಿಸ್ಟೀನ್ ಮಾಸಿವೊ ಸಿಪಿಎಸ್
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3 ರಿಂದ 6 ರವರೆಗೆ ನಡೆದ "ಸಿನೊಡಲಿಟಿ ಇನ್ ಆಕ್ಷನ್: ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಎಕ್ಲೆಸಿಯಾಲಜಿಸ್, ಚೈತನ್ಯಶೀಲತೆ ಆಫ್ ವುಮೆನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸರ್ನಿಂಗ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ ದಿ 21 ನೇ ಶತಮಾನ" ಎಂಬ ಆಫ್ರಿಕಾ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ನೈರೋಬಿ ಸಮ್ಮೇಳನವು, ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮತ್ತು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ದೈವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು, ಶಿಕ್ಷಣ-ತಜ್ಞರು, ಯಾಜಕರು ಮತ್ತು ಧರ್ಮಪಾಲಕರ ನಾಯಕರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ, ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾತ್ರದ ಕುರಿತು ಸಂವಾದವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿತು.
ದೈವಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿನ ಲಿಂಗ ಅಂತರವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದು
ದಶಕಗಳ ಪ್ರಗತಿಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಕಥೋಲಿಕ ಧರ್ಮಸಭೆಯೊಳಗಿನ ದೈವಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಾಂಡಿತ್ಯವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪುರುಷ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾಜಕತ್ವ ಮತ್ತು ದೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುವ ಗುರುವಿದ್ಯಾಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ. ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ, ಸಂತ ಆನ್ನಳ ಸಭೆಯ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಹೆಕಿಮಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಉಪ-ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಸಿಸ್ಟರ್ ಜಸಿಂತಾ ಔಮಾ ಒಪೊಂಡೊ (FSSA) ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಅಸಮತೋಲನವು ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಧ್ಯೇಯವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅವರು, ಆಫ್ರಿಕಾದ ಮಹಿಳೆಯರ ದೈವತಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಧ್ವನಿಗಳನ್ನು ವರ್ಧಿಸುವ ಹೆಕಿಮಾರವರ ಧ್ಯೇಯದಿಂದ ಈ ಘಟನೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಕೊಡುಗೆಯಿಲ್ಲದೆ ದೈವತಾಶಾಸ್ತ್ರದ ರಚನೆಯು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಹೆಕಿಮಾ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದು ನಲವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೂ ಅವರ ಧ್ವನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಸಮ್ಮೇಳನವು ಆಫ್ರಿಕಾದ ಮಹಿಳಾ ದೈವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರನ್ನು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಕೇಳಲು ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಿನೊಡಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾತ್ರ
ವಿಶ್ವಗುರು ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರವರ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡ ಧರ್ಮಸಭೆಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಕ್ಕೆ ಸಿನೊಡಲಿಟಿ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಮ್ಮೇಳನವು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿತು. ಮಹಿಳಾ ದೈವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ, ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವದ ಅವಕಾಶಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸಿಸ್ಟರ್ ಜಸಿಂತಾರವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಧ್ವನಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿತು, ಇದು ಸಿನೊಡಲ್ ಧರ್ಮಸಭೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಕಿರಿಯ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲು, ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ, ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ದೈವಶಾಸ್ತ್ರದ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಕೇಂದ್ರದ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲು ಆಫ್ರಿಕಾದ ಮಹಿಳಾ ದೈವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಜಾಲವನ್ನು ರಚಿಸುವುದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
ಸಂಭಾಷಣೆಯಿಂದ ಕ್ರಿಯೆಯವರೆಗೆ
ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ದೈವಶಾಸ್ತ್ರದ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಸಭೆಯ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಲು ಹಲವಾರು ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ನಡುವೆ ಸಹಯೋಗದ ರಚನೆ, ಹಂಚಿಕೆಯ ಸಚಿವಾಲಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾನನ್ ಕಾನೂನಿನ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವುದು, ಆಲಿಸುವ ವಲಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕಾದ ವಾಸ್ತವಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ಸ್ಥಳೀಯ ದೈವಶಾಸ್ತ್ರದ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದೂ ಸೇರಿವೆ.
ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಪ್ರತಿರೋಧ ಮತ್ತು ಸೀಮಿತ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಂತಹ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಕರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು ಆದರೆ ಸಂವಾದ ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳು ಈ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಆಶಾವಾದವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.