ಭಾರತ: ಮಣಿಪುರದ ಕಥೋಲಿಕ ಸಮುದಾಯವು ಜನಾಂಗೀಯ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯ ಸೇತುವೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ
ಕೀಲ್ಸ್ ಗುಸ್ಸಿ
ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಜನಾಂಗೀಯ ಹಿಂಸಾಚಾರವು ಭಾರತದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ರಾಜ್ಯವಾದ ಮಣಿಪುರವನ್ನು ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ದೂಡಿತು, ಏಕೆಂದರೆ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪುಗಳು, ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ಮೈಟೈ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಕುಕಿ-ಜೊ- ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಂತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಜಗಳವಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು. ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿ, ಸರ್ಕಾರವು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಹಿಂಸಾಚಾರವು ಮತ್ತೆ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿತು.
ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳಾದ - ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಮೈತೈ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಕ್ರೈಸ್ತರಾದ ಕುಕಿ-ಝೋ - ಸಂಘರ್ಷವು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಎರಡು ಜನಾಂಗೀಯ ವಲಯಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಔಟ್ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳ ಗಸ್ತುಗಳ ಬಫರ್ ವಲಯವಿದೆ.
ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಧಾನಿಯಾದ ಇಂಫಾಲ್ನ ಮಹಾಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಲಿನಸ್ ನೆಲಿರವರು, ವ್ಯಾಟಿಕನ್ನ ಫೈಡ್ಸ್ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಭೇಟಿಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಸಮಸ್ಯೆಯ ಮೂಲ
ಮಣಿಪುರದ ಜನರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು, ಶಾಂತಿ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಅವರು ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು, ರಾಷ್ಟ್ರದ ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಸಮಗ್ರತೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ಭೇಟಿಯು ನೋವಿನ ಅಂಶ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಮಣಿಪುರದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ವಿಭಜನೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮಹಾಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಲಿನಸ್ ನೆಲಿರವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪರಿಹಾರವಲ್ಲ, ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ.
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ಸೇನೆಯು ಎರಡೂ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ದೂರವಿಟ್ಟು, ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ, ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಹಿಂಸಾಚಾರವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಇದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಇದು ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರವಲ್ಲ ಎಂದು ಎಂದು ಮಹಾಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಲಿನಸ್ ನೆಲಿರವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಥೋಲಿಕರ ಸೇವೆ
ಇದಲ್ಲದೆ, ಕಥೋಲಿಕ ಧರ್ಮಸಭೆಯ ನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗೆ ಮಾನವೀಯ ನೆರವು ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಹಾಗೂ ಸಹಬಾಳ್ವೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಮೀಸಲಾಗಿರುವ ಅಂತರಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಅಂತರಧರ್ಮೀಯ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಎರಡೂ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದರು.
ಕಥೋಲಿಕ ಸಮುದಾಯವು ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಗುಣಪಡಿಸುವ ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮಹಾಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಲಿನಸ್ ನೆಲಿರವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.