ಗಾಜಾದ ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆ: ‘ನಾವು ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು ಎಲ್ಲಿಗೆ?’
ಫಾದರ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಫಾಲ್ಟಾಸ್, OFM, ಪವಿತ್ರ ನಾಡಿನ ಕಸ್ಟಡಿ
ಗಾಜಾದ ಮಕ್ಕಳ ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ದುರಂತವನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷೇಪಿಸಬಹುದು: “ನಾವು ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ?” ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮನೆಯ ಉಷ್ಣತೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಂತರ, ಒಂದು ಮಗು ಈ ಅಸುರಕ್ಷತೆಯ ಕೂಗಿನೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಶ್ರಯಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳು, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ.
ಅಭದ್ರತೆಯ ನಿರಂತರ ಆಘಾತವು ಸಾವು, ನೋವು ಮತ್ತು ಅಭಾವಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತೆರುತ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬರ ಜೀವನದ ಮೊದಲ ವರ್ಷಗಳು ಕುಟುಂಬ, ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜವು ಮೌಲ್ಯಗಳು, ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ರವಾನಿಸುವ ಸಮಯವಾಗಿರಬೇಕು. ಆದರೂ ಗಾಜಾದ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಆರಂಭಿಕ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ದುಃಖ, ಕಷ್ಟ ಮತ್ತು ಭಯದ ನಡುವೆಯೇ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರತಿದಿನ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಯುವಜನತೆಗೆ ನಿಜವಾದ ಶಾಂತಿಯುತ ಸಹಬಾಳ್ವೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ತುರ್ತುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದು ಬೇಡಿಕೆಯ ಬದ್ಧತೆಯಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಪ್ರತಿಫಲದಾಯಕವೂ ಆಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ, ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವ ಬದಲು ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ಸಹಜ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
ಆದರೆ "ನಾವು ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ?" ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಗಾಜಾದ ಪೋಷಕರ ಬಳಿ ಯಾವುದೇ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಉತ್ತರವಿಲ್ಲ. ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಏನು ದುಸ್ತರಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅವರ ಬಳಿಯೇ ಉತ್ತರವಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಾವು ಸುಂದರವಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ಸುತ್ತಲಿನ ವಿನಾಶವು ಅವರ ನಾಡನ್ನು ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅವರು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕಳೆದುಹೋದ ಪ್ರಶಾಂತತೆಯನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ದ್ವೇಷ ಮತ್ತು ಸೇಡನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರನ್ನು ಇತ್ತೀಚಿನ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಅಲೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಚಲಿಸಬೇಕಾದ ಜನರಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪವಿತ್ರ ನಾಡಿನ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಗಳು ಶಾಂತಿಯುತ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಪುರುಷರಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಗಮನದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಶಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಡುವ ಮತ್ತು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅದನ್ನು ಬಯಸುವ ಶಿಕ್ಷಣತಜ್ಞರು, ಕುಟುಂಬಗಳು, ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಗಳ ಅಗತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಈ ನೋವಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಹಿಂಸೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಿಂಸೆಯಿಂದ ಉತ್ತರ ಸಿಗುವಾಗ, ಜೀವನದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ದುಷ್ಟತನದ ಆಳಕ್ಕೆ ಎಳೆಯುವ ಸುರುಳಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬುವುದು ಮತ್ತು ಆಶಿಸುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಆದರೂ ನಾನು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ - "ನಾವು ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ?" - ಭರವಸೆಯ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ.
ಆ ಮಗುವಿಗೂ, ವಯಸ್ಕರ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ, ಆ ದುಃಸ್ವಪ್ನ ಮುಗಿದಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ, ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರ ಬಳಿಗೆ, ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು, ಆಟಗಳು, ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಮತ್ತು ಪೆನ್ಸಿಲ್ಗಳನ್ನು ಮರುಶೋಧಿಸಲು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ, ದುಃಸ್ವಪ್ನವು ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ನಾವು ನಂಬುವುದನ್ನು, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಆಶಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ.