ಭವಿಷ್ಯದ ಪೂಜನೀಯ ಎಡ್ವರ್ಡ್ಪ್ರಾಫಿಟ್ಲಿಚ್ ರವರು ನೀಡಿದ ರಕ್ತದಿಂದ ಎಸ್ಟೋನಿಯದವರಾಗಿದ್ದರು
ಡೆವಿನ್ ವ್ಯಾಟ್ಕಿನ್ಸ್
ವಿಯೆನ್ನಾದ ಮಹಾಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠಗುರು ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫ್ ಸ್ಕೋನ್ಬಾರ್ನ್ರವರು , ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6, 2025 ರಂದು ಎಸ್ಟೋನಿಯಾದ ಟ್ಯಾಲಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಾಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಲಿಚ್, ಎಸ್ಜೆ ರವರನ್ನು, (1890-1942) ಅವರ ಪವಿತ್ರ ಪದವಿಗೇರಿಸುವ ದಿವ್ಯಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಬಾಲ್ಟಿಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಣ್ಣ ಕಥೋಲಿಕ ಸಮುದಾಯವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಮಹತ್ವದ ಘಟನೆಗಾಗಿ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಎಸ್ಟೋನಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಪ್ರೇಷಿತ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯು ಸಂತರ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಡಿಕ್ಯಾಸ್ಟರಿ ಮೂಲಕ ಕ್ಯಾಸ್ಟರಿಯ ಮೂಲಕ ಸಂತ ಪದವಿಗೇರಿಸುವ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು. ಇದು ಮೂಲತಃ ಮೇ 17, 2025 ರಂದು ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದ ಈ ಪವಿತ್ರೀಕರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವಿಶ್ವಗುರು ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರವರ ನಿಧನ ಮತ್ತು ಮೇ 8 ರಂದು ವಿಶ್ವಗುರು ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಲಿಯೋರವರ ಚುನಾವಣೆಯ ನಂತರ ಮುಂದೂಡಲಾಯಿತು.
ಟ್ಯಾಲಿನ್ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಫಿಲಿಪ್ ಜೋರ್ಡಾನ್ ರವರ ಪ್ರಕಾರ, ಸುಮಾರು 400 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಲೂಥೆರನ್ ನ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ನಾರ್ಡಿಕ್ ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸಂತ ಪದವಿಗೇರಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ಎಸ್ಟೋನಿಯನ್ ಕಥೊಲಿಕರು ತಮ್ಮ ಭರವಸೆಗಳು ನನಸಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದರು. (ಸಂತ ಪದವಿಗೇರಿಸುವ ದಿವ್ಯಬಲಿಪೂಜೆಯ ನೇರಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿರಿ)
ಸಂತರು: ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಜನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದರು, ಈಗ ಏಕತೆಯ ಭರವಸೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಸುದ್ಧಿ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜೋರ್ಡನ್ ರವರು, ಸುಧಾರಣೆಯ ನಂತರ ಸಂತರು ಕ್ರೈಸ್ತರನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿದರು ಎಂದು ಗಮನಸೆಳೆದರು, ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟಂಟರು ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಮಗಾಗಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸುವಂತೆ ಕೇಳುವ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಂತರು ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕ್ರೈಸ್ತರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಫ್ರೆಂಚ್ ಮೂಲದ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದರು, ಎಸ್ಟೋನಿಯಾದ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಲುಥೆರನ್ ನಾಯಕರು ಮಹಾಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಲಿಚ್ ರವರ ಬಗ್ಗೆ ತೋರಿಸಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವರು ತೋರಿಸಿದರು.
ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಆತನ ಮಂದೆಗಾಗಿ ರಕ್ತದಿಂದ ಎಸ್ಟೋನಿಯನ್ ನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದರು.
ಮಹಾಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಲಿಚ್ ರವರು ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು, ಪೋಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಜೆಸ್ವಿಟಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು 1931 ರಿಂದ 1942 ರವರೆಗೆ ಎಸ್ಟೋನಿಯಾದ ಪ್ರೇಷಿತ ಆಡಳಿತಗಾರರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಎಸ್ಟೋನಿಯಾವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಸೋವಿಯತ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಹಾಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಸೈಬೀರಿಯಾದ ಜೈಲಿಗೆ ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡಿ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಲಾಯಿತು. ಮಹಾಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಲಿಚ್ ರವರ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಮೊದಲೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 22, 1942 ರಂದು ಕಿರೋವ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಿಂದ ನಿಧನರಾದರು.